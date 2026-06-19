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Los 25 lugares donde habrá cambio de láminas del Mundial 2026 en Chile entre el sábado 20 y domingo 21 de junio

En ADN.CL te contamos de todos los lugares en los cuales los fanáticos y coleccionistas se reunirán para intercambiar figuras.

Carlos Madariaga

Andrés Fernández

Los 25 lugares donde habrá cambio de láminas del Mundial 2026 en Chile entre el sábado 20 y domingo 21 de junio

Los 25 lugares donde habrá cambio de láminas del Mundial 2026 en Chile entre el sábado 20 y domingo 21 de junio / Sebastian Beltran Gaete

Pese al arranque ya del Mundial 2026, el entusiasmo en Chile no cesa en torno a la colección del álbum de la Copa del Mundo.

Es así como a lo largo del país se han ido armando nuevas cambiatones para que los fanáticos puedan congregarse en pos de encontrar las láminas que les faltan.

Más allá de que el domingo se celebre el Día del Padre, habrá chances para que los coleccionistas se reúnan y acá en ADN.CL te contamos de los lugares principales.

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ADN

Sábado 20 de Junio

Región Metropolitana

Municipalidad de Providencia, Pedro de Valdivia 963 | 10:00 a 14:00 horas /

Mall Vivo Imperio, nivel 3, Costado Puma | Huérfanos 830 Santiago Centro) 12:00 a 18:00 horas

Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 20:00 horas

Centro Civico Cultural de El Bosque, Eleuterio Ramirez 10264 | 11:00 a 13:30 horas

Centro Cultural de Til Til, Arturo Prat 215 | 10:00 a 13:00 horas

Escuela Republica de Paraguay, Avenida Recoleta 480 | 13:00 a 17:00 horas

Grido Melipilla, Vicuña Mackenna 0856, Strip Center Melipilla | 14:00 horas

Plaza de Armas de Peñaflor | 10:00 a 18:00 horas

Región de Valparaíso

Plaza Eduardo Frei, Pullally | 10:00 a 13:30 horas

Frontis Municipalidad de La Cruz (se van a regalar choripanes) | Desde las 14:30 horas

Plaza La Ligua | 10:00 a 17:00 horas

Mall Paseo Viña Centro, patio de Comidas Piso 3 | 12:00 a 15:00 horas

Plaza de Armas de Quillota | 10:00 a 18:00 horas

Gimnasio Jose Rojas Zamora, San Antonio | 15:00 a 19:00 horas

Región de La Araucanía

Gimnasio Carlos Martinez, Villarrica | 11:00 a 19:00 horas

Región del Biobío

Biblioteca Publica de Hualpén, segundo piso del Centro Cultural | 11:00 a 14:00 horas

Región de Antofagasta

Manzana Roja Boulevard, Galleguillos Lorca 1332 | 13:30 a 15:00 horas

Región de Los Ríos

Coliseo Municipal de Valdivia | 12:00 a 16:00 horas

Expo Valdivia en Centro Nuevo Taboada | 17:00 a 20:00 horas

Región de O’Higgins

Grido Machali, Los Naranjos 942, Barrio Las Pircas | 15:00 a 17:00 horas /

Región de Tarapacá

Baruch Centro, Tarapacá 400, Iquique | Desde las 17:00 horas

Domingo 21 de Junio

Región Metropolitana

Gimnasio Olimpico de Maipu, 5 de Abril 0700 | 12:00 a 16:00 horas

Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 19:00 horas

Región del Maule

Patio de comidas Mall Go! Florida Talca | 16:00 a 18:00 horas

Región de Valparaíso

Mall Paseo Viña Centro, patio de Comidas Piso 3 | 12:00 a 15:00 horas

Región de Antofagasta

Minami Sushi en el Mall Paseo Antofagasta | 17:00 a 20:00 horas

Región de Copiapó

Parque Schneider, Copiapó | 10:00 a 18:00 horas

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