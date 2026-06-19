Los 25 lugares donde habrá cambio de láminas del Mundial 2026 en Chile entre el sábado 20 y domingo 21 de junio
En ADN.CL te contamos de todos los lugares en los cuales los fanáticos y coleccionistas se reunirán para intercambiar figuras.
Pese al arranque ya del Mundial 2026, el entusiasmo en Chile no cesa en torno a la colección del álbum de la Copa del Mundo.
Es así como a lo largo del país se han ido armando nuevas cambiatones para que los fanáticos puedan congregarse en pos de encontrar las láminas que les faltan.
Más allá de que el domingo se celebre el Día del Padre, habrá chances para que los coleccionistas se reúnan y acá en ADN.CL te contamos de los lugares principales.
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Sábado 20 de Junio
Región Metropolitana
Municipalidad de Providencia, Pedro de Valdivia 963 | 10:00 a 14:00 horas /
Mall Vivo Imperio, nivel 3, Costado Puma | Huérfanos 830 Santiago Centro) 12:00 a 18:00 horas
Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 20:00 horas
Centro Civico Cultural de El Bosque, Eleuterio Ramirez 10264 | 11:00 a 13:30 horas
Centro Cultural de Til Til, Arturo Prat 215 | 10:00 a 13:00 horas
Escuela Republica de Paraguay, Avenida Recoleta 480 | 13:00 a 17:00 horas
Grido Melipilla, Vicuña Mackenna 0856, Strip Center Melipilla | 14:00 horas
Plaza de Armas de Peñaflor | 10:00 a 18:00 horas
Región de Valparaíso
Plaza Eduardo Frei, Pullally | 10:00 a 13:30 horas
Frontis Municipalidad de La Cruz (se van a regalar choripanes) | Desde las 14:30 horas
Plaza La Ligua | 10:00 a 17:00 horas
Mall Paseo Viña Centro, patio de Comidas Piso 3 | 12:00 a 15:00 horas
Plaza de Armas de Quillota | 10:00 a 18:00 horas
Gimnasio Jose Rojas Zamora, San Antonio | 15:00 a 19:00 horas
Región de La Araucanía
Gimnasio Carlos Martinez, Villarrica | 11:00 a 19:00 horas
Región del Biobío
Biblioteca Publica de Hualpén, segundo piso del Centro Cultural | 11:00 a 14:00 horas
Región de Antofagasta
Manzana Roja Boulevard, Galleguillos Lorca 1332 | 13:30 a 15:00 horas
Región de Los Ríos
Coliseo Municipal de Valdivia | 12:00 a 16:00 horas
Expo Valdivia en Centro Nuevo Taboada | 17:00 a 20:00 horas
Región de O’Higgins
Grido Machali, Los Naranjos 942, Barrio Las Pircas | 15:00 a 17:00 horas /
Región de Tarapacá
Baruch Centro, Tarapacá 400, Iquique | Desde las 17:00 horas
Domingo 21 de Junio
Región Metropolitana
Gimnasio Olimpico de Maipu, 5 de Abril 0700 | 12:00 a 16:00 horas
Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 19:00 horas
Región del Maule
Patio de comidas Mall Go! Florida Talca | 16:00 a 18:00 horas
Región de Valparaíso
Mall Paseo Viña Centro, patio de Comidas Piso 3 | 12:00 a 15:00 horas
Región de Antofagasta
Minami Sushi en el Mall Paseo Antofagasta | 17:00 a 20:00 horas
Región de Copiapó
Parque Schneider, Copiapó | 10:00 a 18:00 horas
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