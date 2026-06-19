Marruecos consiguió su primera victoria en el Mundial 2026. Tras igualar ante Brasil en su debut, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi dio un paso hacia adelante y se impuso 1-0 a Escocia en Boston, por la segunda fecha del Grupo C.

El único gol del partido fue obra de Ismael Saibari (2′). Recién iniciado el compromiso, el volante del PSV aprovechó una gran asistencia de Brahim Díaz y, con un potente derechazo dentro del área, venció al arquero escocés Angus Gunn.

El mediocampista marroquí, que ya había marcado frente a la “Verdeamarela”, estableció un registro histórico. Con apenas 71 segundos en el reloj, Saibari convirtió el gol más rápido de lo que va del Mundial 2026.

UN MINUTO Y GOL DE MARRUECOS



Solo bastaron 73 segundos para que Ismael Saibari abriera el marcador ante Escocia en Boston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wR3VFhRrAu — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Además, firmó la segunda anotación más tempranera conseguida por una selección africana en la historia de la Copa del Mundo. El primer lugar sigue en manos de Asamoah Gyan, quien necesitó solo 68 segundos para marcar en la victoria de Ghana sobre República Checa en Alemania 2006.

Con este resultado, Marruecos asumió momentáneamente el liderato del Grupo C al llegar a 4 puntos. En tanto, Escocia cayó al segundo lugar con 3 unidades.

Ambas selecciones quedaron a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Brasil y Haití, programado para este viernes a las 20:30 horas en Filadelfia, para saber si conservarán sus posiciones al término de la jornada.