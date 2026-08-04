Detienen a presunto líder de banda dedicada a clonar y vender vehículos: sumaba más de 30 denuncias

Una investigación de Carabineros permitió detener al presunto líder de una organización criminal vinculada con más de 30 casos de clonación, estafa y venta fraudulenta de vehículos registrados en distintas regiones del país.

El imputado, un hombre de 30 años con antecedentes por receptación, fue capturado durante un operativo realizado la tarde del lunes en un inmueble de la comuna de Recoleta.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la estructura utilizaba los documentos y la identidad legal de automóviles regulares para asignárselos a vehículos de procedencia ilícita. Posteriormente, estos eran comercializados o transferidos sin la autorización de sus verdaderos propietarios.

Víctimas detectaron cobros de autopistas

En varios casos, las víctimas descubrieron que sus vehículos habían sido clonados tras recibir cobros inesperados de autopistas concesionadas. Otras advirtieron la situación al momento de renovar la documentación vehicular.

El teniente Felipe Cortés, del OS9 de Carabineros, explicó que la investigación se desarrolló junto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y surgió a partir de 30 denuncias presentadas por víctimas de diferentes zonas del país.

Según detalló el funcionario policial, las diligencias permitieron establecer “el uso reiterado de documentación adulterada, la suplantación de identidad y la realización de transferencias fraudulentas”.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y posterior formalización.