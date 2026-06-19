A Ortiz le preguntan por un refuerzo que suena en Colo Colo y su respuesta sacude el mercado: “Tengo diálogo con él”

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló en la antesala del duelo de este sábado ante Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, partido que marcará su estreno en la Copa Chile 2026, y se refirió a la llegada de nuevos refuerzos de cara al segundo semestre de la temporada.

“Estamos teniendo conversaciones con Jaime (Pizarro), con Daniel (Morón) y el mismo presidente. Hemos estado esta semana intercambiando opiniones. No hemos finiquitado nada con respecto a nombres ni posiciones, pero sí estamos observando y aprovechando oportunidades que se puedan dar dentro del mercado”, afirmó el DT de los albos en conferencia.

“En el transcurso de estos días o semanas se pueden ir aclarando esas situaciones, pero estamos enfocados en el día sábado. No voy a salirme de ese foco, que es lo más importante, e iniciar una buena competencia como es la Copa Chile”, agregó.

Consultado sobre el posible fichaje de Diego Valdés, el entrenador argentino sostuvo que “lo conozco desde haber dirigido el América de México y lo tengo bien visto. Es un jugador que no voy a descubrir ahora sus condiciones deportivas".

“Sí tengo diálogo con él, no para que venga exactamente a Colo Colo, porque he tenido una relación muy importante en el América. Me parece que es un jugador extraordinario y que lo está haciendo muy bien en Vélez. Si llega a existir la posibilidad de que venga, se verá en su momento”, complementó.

En esa línea, se refirió al futuro de Claudio Aquino, quien justamente podría convertirse en una moneda de cambio para el arribo de Valdés. “Está en plena recuperación de lo que todos ya sabemos de su estado físico. Él va evolucionando bien, está trabajando para poder estar a la par de sus compañeros y ganarse un lugar. Es es la realidad hoy en día”, afirmó.

“Él está en pleno tratamiento y en el momento que los médicos den el ‘ok’ para que él pueda competir, estará dentro del grupo. Si yo no tengo malentendido, tiene contrato hasta diciembre. Es parte de la plantilla”, apuntó.

Por último, Fernando Ortiz se refirió a los dichos de Arturo Vidal, quien aseguró que Colo Colo no necesita refuerzos para afrontar la segunda parte del año. “Hoy Arturo ve algo perceptivo y presente de lo que es la situación del equipo, y es algo que todos lo vemos. Pero lo dije anteriormente, a lo mejor en este mercado se presenta una posibilidad de un jugador de proyección, entonces tiene diferentes maneras de lectura de cómo poder interpretar este mercado de pases", concluyó.