Reaparece Aroldo Maciel con preocupante teoría de terremoto en Chile: habló de “migración sismica” y dio fecha a Salfate / Captura

Recientemente, el investigador extranjero Aroldo Maciel, quien se hizo conocido por, supuestamente, tener la capacidad de “predecir” terremotos con un método, reapareció para conversar con Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid en el canal de YouTube Multiverso Media.

El dúo de chilenos se puso en contacto con el afamado estudioso tras los movimientos telúricos en Filipinas y Cuba, con la idea de intentar definir si se viene un “terremoto mayor” para el territorio nacional.

“Queremos entender cómo está el mapa de Chile dentro de las posibilidades de migraciones sísmicas”, lanzó el crítico de cine.

Desde Mato Grosso, Maciel planteó: “Todo ahora indica que se confirma la probabilidad de que el centro-sur de Chile pueda recibir esta energía de 7,8 (en escala), de energía inicial”, lanzó durante los primeros minutos de la llamada.

“Ojalá que no ocurra, que no vaya a un sitio en el sur donde tenga ahí un ‘silencio sísmico’ grande. Eso me preocuparía muchísimo”, agregó.

El hombre que alguna vez fue conductor de Expediente S no se quiso quedar con la duda y manifestó una interrogante clave: “Ese sismo, ¿estamos hablando de los mismos plazos anteriores? ¿Fines de julio, mediados de julio?“.

A más de dos mil kilómetros de distancia, el brasileño asintió. “Fines de julio. Si hay un retraso podría pasar a agosto, pero fines de julio es la ventana para que este evento ocurra. Y bueno, amigo, es bastante preocupante”, respondió.

“Yo creo que él sabe que es un poco inevitable lo que se puede venir para nuestro país”, planteó Salfate desde el estudio en Santiago.

Poco después, el analista reveló otro punto clave: “Sabemos que si esto, (un sismo previo) ocurre en Nueva Zelanda durísimo, bajaría la magnitud para el sur (...) la gente ya me conoce, saben que yo tengo mucha preocupación por ustedes, por la afinidad”.