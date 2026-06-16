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“Su intención era intimar”: filtran que Américo habría llamado a famosa amiga previo al quiebre con Yamila Reyna

El periodista de espectáculos Sergio Rojas expuso que el cantante habría hecho un llamado “absolutamente pasado de copas”.

Sebastián Escares

“Su intención era intimar”: filtran que Américo habría llamado a famosa amiga previo al quiebre con Yamila Reyna

Ya han pasado cuatro meses desde el polémico quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo. Sin embargo, los coletazos tras el término aún continúan.

Durante los últimos días, Carolina Molina, más conocida como “La Rancherita”, en conversación con Página 7, confesó que cuando ocurrió el quiebre de sus amigos trató de juntarlos.

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"Hablé mucho con ella cuando pasó la situación… hablé con los dos, porque yo soy amiga de los dos. Lo único que puedo decir con respecto a eso, es que traté de juntarlos", expresó.

Sin embargo, el periodista Sergio Rojas, en el programa Que te lo digo, contó una versión completamente diferente a la que expuso la cantante.

“Carolina Molina dice ser muy amiga de Américo y Yamila. Sin embargo, la noche anterior a la que sucedieron estos actos repudiables de Américo con Yamila, en un evento regional, Américo llamó insistentemente, absolutamente pasado de copas, a Carolina Rancherita Molina”, expuso el comunicador.

Tras ello, Rojas lanzó la bomba: “La intención del señor Américo era intimar, pernoctar con Carolina Molina. Y entiendo que no es la única vez en que Américo ha intentado ‘anotar’ con quien dice ser amiga de ambos en cuestión”.

“Rancherita no sucumbió al llamado del señor Américo, pero me parece muy grave, porque Carolina tiene el deber de contarle a Yamila las intenciones que Américo habría tenido para con ella y su cuerpo”, manifestó el comunicador.

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