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VIDEO. Terminó con disparos: registran violento asalto en Estación Central tras falsa compra de láminas del Mundial 2026

Un encuentro pactado por redes sociales terminó en un violento asalto con arma de fuego, donde los atacantes intimidaron a la víctima y huyeron con especies y dinero.

Martín Neut

Violento asalto en Estación Central tras falsa compra de láminas del Mundial 2026

Violento asalto en Estación Central tras falsa compra de láminas del Mundial 2026

Un vendedor de láminas del Mundial 2026 fue víctima de un violento asalto en la comuna de Estación Central, luego de coordinar una supuesta venta a través de redes sociales que terminó en un robo con intimidación y disparos.

El hecho ocurrió en calle Las Acacias, donde la víctima se reunió con dos sujetos que, en un inicio, simulaban ser compradores interesados en varias cajas de sobres altamente demandados por coleccionistas.

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Sin embargo, al concretarse el encuentro, los individuos habrían sacado un arma de fuego e intentado sustraer el producto. En medio de la interacción se produjo un forcejeo, instancia en la que los antisociales efectuaron al menos cuatro disparos en la vía pública con el objetivo de intimidar.

“Habrían exhibido un arma de fuego”

El Teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central, detalló que “el comprador con el acompañante habrían exhibido un arma de fuego tipo pistola para intimidar al denunciante” y que el objetivo era “sustraerle las cajas con las láminas del Mundial para posteriormente huir del sitio del suceso”.

Durante el enfrentamiento, el vendedor logró recuperar parte del producto que ya había sido cargado en el vehículo de los sujetos. No obstante, los asaltantes escaparon con cerca de 50 mil pesos en efectivo, documentos personales y tras amenazar a la acompañante de la víctima.

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