Quién es Ignacia Cifuentes, la deportista chilena que busca seguir los pasos de Stephanie Vaquer en la WWE

Ignacia “Inni” Cifuentes, la deportista chilena se prepara para asumir uno de los desafíos más inesperados de su carrera: participar en las pruebas de reclutamiento de la WWE, la compañía de lucha libre más importante del mundo.

La deportista, que también ganó popularidad tras su participación en Fiebre de Baile y en Miss Universo Chile, fue convocada para un proceso que se desarrollará en septiembre.

Ignacia, conocida como “Inni”, es una esgrimista chilena de 24 años e integrante del Team Chile. Su carrera deportiva incluye la representación del país en competencias internacionales y una destacada participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Ahora, la deportista buscará abrirse camino en un escenario completamente distinto, con la posibilidad de convertirse en otra chilena en la WWE y seguir la senda que ha construido Stephanie Vaquer.

La atleta también ha señalado que una de sus referentes es Vaquer, la luchadora chilena que ha logrado consolidarse en la famosa compañía estadounidense y que hoy es una de las representantes nacionales más destacadas.