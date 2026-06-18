Lo habían apartado por usar WhatsApp: Corte de Concepción anula expulsión de comandante de Bomberos de Curanilahue
El tribunal estimó que la sanción se basó en antecedentes privados obtenidos sin autorización, vulnerando la vida privada y el debido proceso.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección y anuló la expulsión del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Curanilahue, ordenando su inmediata reincorporación a la institución y al cargo que desempeñaba.
La sanción había sido aplicada por el Consejo Superior de Disciplina tras conocerse mensajes enviados por el voluntario en un grupo privado de WhatsApp.
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Sin embargo, el tribunal concluyó que el procedimiento se sustentó en una “verdadera prueba ilícita”, ya que las conversaciones fueron obtenidas y difundidas sin el consentimiento de sus integrantes.
“Ilegales y arbitrarias”
En fallo unánime, la Quinta Sala de la Corte sostuvo que los mensajes fueron emitidos en un contexto ajeno a las funciones de servicio de Bomberos y que las comunicaciones estaban amparadas por una expectativa legítima de privacidad.
Por ello, indicó que los órganos disciplinarios “se inmiscuyeron en aspectos que a las claras exorbitan su ámbito de acción e injerencia”.
Asimismo, el tribunal estimó que las actuaciones de la institución fueron “ilegales y arbitrarias”, al afectar el derecho a la vida privada y no respetar las garantías mínimas del debido proceso. En consecuencia, dejó sin efecto la expulsión y ordenó la reincorporación inmediata del recurrente a las filas de Bomberos de Curanilahue.
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