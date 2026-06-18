Lo habían apartado por usar WhatsApp: Corte de Concepción anula expulsión de comandante de Bomberos de Curanilahue

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección y anuló la expulsión del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Curanilahue, ordenando su inmediata reincorporación a la institución y al cargo que desempeñaba.

La sanción había sido aplicada por el Consejo Superior de Disciplina tras conocerse mensajes enviados por el voluntario en un grupo privado de WhatsApp.

Sin embargo, el tribunal concluyó que el procedimiento se sustentó en una “verdadera prueba ilícita”, ya que las conversaciones fueron obtenidas y difundidas sin el consentimiento de sus integrantes.

“Ilegales y arbitrarias”

En fallo unánime, la Quinta Sala de la Corte sostuvo que los mensajes fueron emitidos en un contexto ajeno a las funciones de servicio de Bomberos y que las comunicaciones estaban amparadas por una expectativa legítima de privacidad.

Por ello, indicó que los órganos disciplinarios “se inmiscuyeron en aspectos que a las claras exorbitan su ámbito de acción e injerencia”.

Asimismo, el tribunal estimó que las actuaciones de la institución fueron “ilegales y arbitrarias”, al afectar el derecho a la vida privada y no respetar las garantías mínimas del debido proceso. En consecuencia, dejó sin efecto la expulsión y ordenó la reincorporación inmediata del recurrente a las filas de Bomberos de Curanilahue.