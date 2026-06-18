;

VIDEO. Desde un Porsche hasta una retroexcavadora: Carabineros recupera al menos 17 autos con encargo por robo en la región de Coquimbo

Carabineros encontró más de 50 vehículos, piezas automotrices y una retroexcavadora en el operativo. Entre los autos recuperados hay modelos de alta gama como Porsche, Jaguar, BMW y Mini Cooper.

Gabriel Martínez

Desde un Porsche hasta una retroexcavadora: Carabineros recupera al menos 17 autos con encargo por robo en la región de Coquimbo

Este jueves, Carabineros concretó un amplio operativo en la provincia de Elqui, que permitió recuperar 17 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. Las diligencias se desarrollaron en paralelo en una parcela del sector norte de La Serena y en un taller mecánico ubicado en Coquimbo, donde inicialmente se buscaba recuperar siete automóviles vinculados a un proceso judicial.

Sin embargo, al ingresar a ambos recintos, los funcionarios encontraron más de 50 vehículos de distintas marcas, una retroexcavadora y una gran cantidad de piezas automotrices en diferentes estados de desarme.

Revisa también:

ADN

Personal del SEBV se sumó al procedimiento para revisar caso a caso la situación legal de los móviles, entre los que se detectaron autos de alta gama como Porsche, Jaguar, BMW y Mini Cooper.

Según informó Carabineros, 12 de los vehículos ya fueron restituidos a sus propietarios, mientras la investigación sigue en curso para establecer eventuales responsabilidades.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad