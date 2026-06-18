Desde un Porsche hasta una retroexcavadora: Carabineros recupera al menos 17 autos con encargo por robo en la región de Coquimbo

Este jueves, Carabineros concretó un amplio operativo en la provincia de Elqui, que permitió recuperar 17 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. Las diligencias se desarrollaron en paralelo en una parcela del sector norte de La Serena y en un taller mecánico ubicado en Coquimbo, donde inicialmente se buscaba recuperar siete automóviles vinculados a un proceso judicial.

Sin embargo, al ingresar a ambos recintos, los funcionarios encontraron más de 50 vehículos de distintas marcas, una retroexcavadora y una gran cantidad de piezas automotrices en diferentes estados de desarme.

Personal del SEBV se sumó al procedimiento para revisar caso a caso la situación legal de los móviles, entre los que se detectaron autos de alta gama como Porsche, Jaguar, BMW y Mini Cooper.

Según informó Carabineros, 12 de los vehículos ya fueron restituidos a sus propietarios, mientras la investigación sigue en curso para establecer eventuales responsabilidades.