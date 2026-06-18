“El gol se lo dedico a mis padres que los tengo a la distancia; gane o pierda, ellos siempre están ahí”

Universidad de Chile cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una victoria por 2-0 ante O’Higgins en el Estadio Nacional, resultado que le permitió escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones y quedar a 12 puntos del líder Colo Colo.

Uno de los protagonistas del partido en Ñuñoa fue Bianneider Tamayo. El defensor venezolano volvió a la titularidad en el equipo de Fernando Gago y tuvo una noche soñada: abrió el marcador con un golazo para el 1-0 parcial y anotó así su primer tanto con la camiseta de la U.

Tras el encuentro, el joven central de 21 años habló en zona mixta y repasó su presente en el cuadro azul, donde regresó a comienzos de año tras su préstamo en Unión Española. “Estoy feliz, orgulloso. Desde que estoy acá ha sido un proceso bastante largo”, comenzó declarando.

“Lo he disfrutado muchísimo, he tenido días difíciles, de mucha felicidad, incertidumbre, pero bueno, acá estamos. El presente es hoy, le doy las gracias a Dios por mi gol, se lo dedico a toda mi familia que está en Venezuela y de aquí para adelante seguir sumando y estar para cuando me toque", agregó.

Consultado sobre los mensajes que ha recibido por su primer gol con la U, Tamayo dejó una emotiva reflexión y comentó: “No he visto nada, los mensajes que siempre veo, gane o pierda, son de mi mamá y mi papá, que los tengo a la distancia. Gracias a Dios, estuvieron ahí como siempre están, en las buenas como en las malas”.

“De ahí, mi novia y amigos siempre están también. Rescato muchísimo eso, de verdad, agradecido por eso. En el proceso me he encontrado personas que, gracias a Dios, han estado en mi camino para sumar, y creo que eso también lo rescato mucho, y le agradezco también a esas personas", complementó.

Por último, el defensa venezolano contó que “mis padres, a pesar de la distancia, siempre están muy presentes, y mi novia que también está ahí. Estoy feliz por mi primer gol, por los tres puntos más que todo, y a seguir".