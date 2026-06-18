Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 19 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / NurPhoto

Hoy, viernes 19 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la segunda fecha del grupo C y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo D.

Grupo D

La programación del Mundial 2026 hoy 19 de junio arrancará a las 15:00 horas, en el Lumen Field de Seattle, donde Estados Unidos enfrentará a Australia. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Tras ello, a contar de las 23:00 horas de Chile, Turquía enfrentará a Paraguay en el Levi’s Stadium de San Francisco. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo C

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 18:00 horas, en el Gillette Stadium de Boston, lugar en que Escocia enfrentará a Marruecos. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Luego, a partir de las 20:30 horas, Brasil se medirá ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, encuentro que será transmisión de ADN Deportes y podrá observar en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.