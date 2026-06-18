Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 19 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este jueves contempla cuatro duelos.
Hoy, viernes 19 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la segunda fecha del grupo C y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo D.
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Grupo D
La programación del Mundial 2026 hoy 19 de junio arrancará a las 15:00 horas, en el Lumen Field de Seattle, donde Estados Unidos enfrentará a Australia. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Tras ello, a contar de las 23:00 horas de Chile, Turquía enfrentará a Paraguay en el Levi’s Stadium de San Francisco. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo C
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 18:00 horas, en el Gillette Stadium de Boston, lugar en que Escocia enfrentará a Marruecos. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Luego, a partir de las 20:30 horas, Brasil se medirá ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, encuentro que será transmisión de ADN Deportes y podrá observar en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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