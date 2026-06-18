Subsecretario de Energía responde a denuncias en la Agencia de Sostenibilidad: acusa “desorden administrativo y financiero” de arrastre

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, abordó las recientes denuncias realizadas por el sindicato de trabajadores de la Agencia de Sostenibilidad Energética, quienes alertaron sobre una ola de despidos y la paralización de fondos para diversos programas sociales. En entrevista con Andrea Obaid en el programa Tu Nuevo ADN, la autoridad justificó las medidas apuntando a graves irregularidades heredadas de la administración anterior.

Briones explicó que, tras asumir el cargo el pasado 11 de marzo, el gobierno inició una revisión exhaustiva de la entidad, constatando un profundo “desorden administrativo y financiero que impacta y afecta el normal desarrollo” de la institución. Según detalló el subsecretario, se encontraron con un monto inicial de 10.000 millones de pesos sin poder rendir, de los cuales aún quedan 5.800 millones pendientes de regularización.

Esta falta de claridad contable es la razón principal por la que se han congelado los recursos. “Ese es un requisito para que nosotros podamos hacer transferencias de dinero una vez que las situaciones estén aclaradas y podamos continuar con los desarrollos de los proyectos”, enfatizó la autoridad gubernamental. Al respecto, aclaró que programas como “Mi taxi eléctrico” continúan en ejecución porque sus recursos ya habían sido transferidos tras aclararse su situación, pero el resto de las iniciativas deberá esperar a que se transparente su estado financiero.

Desvinculaciones y llamado a la tranquilidad

Consultado sobre los despidos que encendieron las alarmas en el sindicato, el subsecretario precisó que algunas salidas corresponden al término natural de contratos a plazo fijo, mientras que otras desvinculaciones fueron consideradas necesarias tras los hallazgos de la auditoría interna. “Aquí responde lisa y llanamente a una revisión, a un plan de inspección total”, señaló, indicando que el trabajo anterior “se había hecho mal” y que las desviaciones detectadas han impedido avanzar de forma responsable.

Frente a la incertidumbre laboral, Briones envió un mensaje directo a los funcionarios: “Yo quisiera que la gente de la agencia tuviera tranquilidad, aquellos que están haciendo un buen trabajo que lo sigan haciendo”. Además, los instó a colaborar aportando información al nuevo director ejecutivo para acelerar el proceso de esclarecimiento, lo que permitirá que la Contraloría General autorice las transferencias de dinero necesarias para reactivar los proyectos.

Deuda eléctrica y cuentas de luz

En la misma instancia, el subsecretario se refirió a la reunión sostenida recientemente con el Presidente José Antonio Kast para abordar la deuda histórica con las empresas distribuidoras eléctricas. Briones confirmó que se está trabajando en un proyecto de ley para buscar un mecanismo de pago que evite un alza en las tarifas de los clientes por concepto del valor agregado de distribución. Respecto a la continuidad del subsidio eléctrico, indicó que es una materia que “se está analizando” como parte de una revisión completa del esquema tarifario para lograr cuentas más justas y baratas.