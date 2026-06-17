El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) confirmó recientemente la decisión de aplazar el proceso de traspaso de los parques y reservas nacionales que actualmente están bajo la administración de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Si bien el proceso original estaba contemplado para el mes de agosto, la resolución estipula que la transferencia definitiva recién se concretará a partir de marzo de 2027.

Tomás Sarat, actual director nacional del servicio, justificó la medida acusando que detectaron “procedimientos incompletos, brechas en los equipos regionales y deficiencias graves en materia de formulación presupuestaria y de diseño institucional”. Frente a esto, la exministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, abordó la polémica y desestimó que los problemas radiquen en el diseño original del proyecto.

“Señal preocupante” y responsabilidades cruzadas

En entrevista con el programa Tu Nuevo ADN, la exautoridad catalogó la decisión como “una señal un poco preocupante”. Rojas argumentó que esto no debe leerse de manera aislada, sumando a la ecuación factores como “el retiro de los 43 decretos en marzo, de los cuales solo seis han sido reingresados” y la disminución en el presupuesto, lo que genera la sensación de que “este patrimonio natural de Chile (...) no es una prioridad”.

Ante las críticas sobre problemas de instalación y equipos incompletos, Rojas defendió el proceso de gestión del cambio trabajado de manera interministerial, asegurando que el diseño institucional estaba muy avanzado. Sobre las “brechas en los equipos regionales” acusadas por el gobierno actual, la exministra fue enfática: “No se ha contratado a nadie en estos 3 meses. Y de los seis directores regionales que faltaban, se han publicado dos nuevos concursos (...) hace 3 días atrás”.

En esa misma línea, apuntó a la responsabilidad de las actuales autoridades: “Evidentemente que hay por lo menos seis regiones en que los equipos no están completos, eso está claro, pero entonces más bien parece que los problemas con los cuales justifica el director nacional este aplazamiento más bien es una falta de gestión propia y de decisiones propias”.

Reglamentos laborales retirados y justificación técnica

Otro de los argumentos del actual gobierno para el aplazamiento fue asegurar el bienestar de los trabajadores y mitigar riesgos institucionales. Sarat recalcó que la postergación busca “proteger el trabajo de guardaparques y funcionarios”.

Sin embargo, Rojas recordó el rol clave que jugaron los sindicatos de guardaparques para la aprobación de la ley y reveló que los problemas normativos actuales derivan de acciones recientes. “Ahí están los dos reglamentos laborales que estaban en la Contraloría para su toma de razón y que fueron retirados y que no han sido reingresados”, indicó la exministra, añadiendo que “si me dices que hay procedimientos incompletos, bueno, si nos sacan los reglamentos, obviamente que van a haber procedimientos que estén incompletos”.

Finalmente, Maisa Rojas explicó que la fijación original del traspaso para agosto no fue al azar, sino que obedecía a una ventana técnica que esquivaba la temporada alta de visitas y la temporada alta de incendios forestales. La idea era aprovechar la temporada de invierno para que “la nueva administración pudiera continuar en la contratación de las personas (...) y ahí hacer el traspaso”, puntualizó.