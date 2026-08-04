Morón confiesa cómo se gestó la llegada de Vozinha a Colo Colo y respalda a Maureira: “Lo mejor que podemos hacerle es traerle gente de este nivel” / Agencia Uno / Colo Colo

Durante la presentación de Vozinha en el Estadio Monumental este martes, el arquero estuvo flanqueado por los principales directivos de Colo Colo.

Al respecto, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, abordó cómo vivió el arribo del portero de Cabo Verde para defender al “Cacique”.

“Su historia me viene de cerca, también nací en el campo, lejos de las ciudades. En un primer momento me hizo sentir muy cercano. Cuando estuvimos en el aeropuerto tuve una sensación muy linda. Eso que uno aprende lejos de todo, los sueños... Me hizo recordar mi niñez y habrá niños que lo tendrán de ejemplo, de darle esperanza que, dedicándose, se puede llegar a un lugar de privilegio”, explicó, junto con plantear cómo se gestó la llegada de Vozinha a Colo Colo.

“Me llegó su nombre a través de Luciano Duthu. Le dije en un momento que debía ser difícil, pero me dijo que no era tan complejo. Al día siguiente le comenté la opción a Mosa, conversamos, avanzamos y lo tenemos acá sentado. Fue una cosa maravillosa. Habíamos visto todo lo que había creado en el mundo y pensábamos que era imposible que pudiera venir a Sudamérica, podía ir a cualquier parte del mundo. Se dio en una conversación con un amigo y acá está”, valoró Morón.

La competencia con Gabriel Maureira

Daniel Morón, de glorioso pasado en la portería alba, apuntó a que el arribo de Vozinha no será una complicación para el joven arquero, hoy titular del “Cacique”.

“En todas las insitituciones grandes hay una competencia grande. Lo que mejor podemos hacerle a Maureira es traerle gente del nivel de Vozinha, que viene de brillar en el Mundial. Gabriel va a aprender mucho de Vozinha, como lo ha hecho desde que está en la institución, desde los 10 años. No es preocupante, todo lo contrario”, explicó, desestimando aconsejar públicamente al jugador de Cabo Verde respecto a lo que significa jugar en Colo Colo.

“No me atrevería qué es lo que tiene que hacer, seguramente tiene muy claro que viene al equipo más grande de Chile y lo eligió. Me daría verguenza darle alguna recomendación. Seguramente se va a preparar este tiempo para entregar todas sus capacidades”, cerró Daniel Morón.