La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), la fundación privada sin fines de lucro encargada de ejecutar las políticas públicas de eficiencia energética en el país, atraviesa una de las crisis financieras más graves de sus 15 años de historia. La falta de transferencia de recursos comprometidos por el Ministerio de Energía ha gatillado una dramática reducción de personal y la paralización de iniciativas de impacto nacional como Casa Solar, Mi taxi eléctrico y Comuna Energética.

Para abordar esta compleja situación, Dominique Zaio, presidenta del sindicato de la institución, y Paula Rivera, secretaria de la misma agrupación, conversaron con la periodista Andrea Obaid en el programa Tu Nuevo ADN.

Despidos masivos y deudas millonarias que amenazan la operación

El impacto inmediato de la falta de inyección de recursos se ha reflejado de manera directa en el equipo técnico y en las finanzas operativas de la fundación. Sobre este punto, la presidenta del sindicato, Dominique Zaio, fue enfática al ilustrar la magnitud del problema humano: “durante estos últimos 3 meses ya se ha desvinculado cerca del 50% de la dotación de la agencia y esto es principalmente porque no se han realizado la transferencia de recurso de parte del ministerio”.

Las dirigentas denunciaron que los obstáculos provienen de la retención de fondos ya visados administrativamente. Al respecto, Paula Rivera detalló las irregularidades presupuestarias señalando que “no se han transferido las cuotas completas del decreto 3 que permite el funcionamiento del personal estable, el pago de los servicios básicos”. Rivera agregó que, de un saldo pendiente gigantesco, solo se hizo una inyección reciente de 840 millones de pesos, por lo que “todavía quedan 1770 millones que por transferir”.

Junto a la pérdida de capital humano, existe una arista comercial sumamente crítica. La paralización de los fondos del llamado “Decreto 12” ha generado una deuda de más de 2.000 millones a los proveedores que ejecutan proyectos de infraestructura para la agencia. Esto ha encendido las alarmas, pues, como advirtió Rivera, existe “el riesgo de que estos proveedores comiencen a cursar demandas”.

Contradicción con la política energética y exigencia de soluciones

Mientras la crisis escala, las representantes recalcaron que esta paralización choca de frente con las promesas de transición energética del propio Gobierno. Para el sindicato, existe una evidente contradicción entre impulsar metas de carbono neutralidad y, simultáneamente, asfixiar a la agencia encargada de operativizarlas.

“¿Qué ministerio en el fondo está entregando una ruta energética donde está el programa comuna energética versus instrucciones de descontinuar el programa versus desvinculación de todo el área que sostiene el programa?”, cuestionó Paula Rivera, apuntando a las erráticas directrices recibidas.

Pese a que recientemente asumió Diego Torres Navarro (exjefe de gabinete de la subsecretaría de energía) como director ejecutivo de la AgenciaSE, las representantes de los trabajadores acusan que la información ha fluido solo de manera informal y exigen un plan de sostenibilidad financiera urgente que frene las desvinculaciones.

Para concluir, Dominique Zaio envió un emplazamiento directo a las máximas autoridades del área: “nuestro llamado es a la ministra Jimena Rincón, al subsecretario Hugo Briones y a todas las autoridades del sector a entregar certezas tanto a los trabajadores como a todos los beneficiarios que ejecuta la agencia a nivel nacional. Yo creo que ya los plazos ya se vencieron”.