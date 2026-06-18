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Se completó la primera rueda: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Con la victoria de la U ante O’Higgins, el equipo de Fernando Gago escaló al tercer lugar en la tabla de posiciones.

Lucas San Martín

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

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¡Se terminó la primera rueda! Con la victoria de la Universidad de Chile ante O’Higgins, finalizó el primer semestre de la Liga de Primera y hubo un sorprendente cambio en la tabla de posiciones.

Colo Colo se mantiene firme en el primer lugar y es el único y sólido puntero del campeonato nacional. Sus más cercanos perseguidores es la Universidad Católica, que está a 10 puntos de diferencia y la Universidad de Chile, quien está a 12 unidades.

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Mientras que en la zona de abajo de la tabla la pelea por no estar en la zona de descenso está muy estrecha. Unión La Calera es el colista con 12 puntos y Cobresal es penúltimo con 13 unidades. En el caso de terminar el torneo hoy, ambos equipos descenderían a la Primera B.

La segunda rueda de la Liga de Primera comenzará en el fin de semana del 24 al 26 de julio. Los 16 lucharán para conseguir sus respectivos objetivos en la recta final de la temporada.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera

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