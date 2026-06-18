Universidad de Chile venció por 2 a 0 a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional. Este partido, el cual cerró la primera rueda de la Liga de Primera, estuvo marcado por dos golazos que le entregaron la victoria al equipo de Fernando Gago.

En el inicio de la primera etapa, los celestes sorprendieron a los azules con dos ocasiones claras, una de Francisco González y otra de Arnaldo Castillo. Después de esto, la U comenzó a generarse opciones de gol.

Tras tener dos oportunidades de abrir el marcador, una de Maximiliano Guerrero y otro de Eduardo Vargas, llegaría el mejor gol de la noche. A los 36′, el defensor Bianneider Tamayo convirtió un golazo de volea tras recibir un gran centro Marcelo Morales.

Luego, sobre el final del primer tiempo, Vargas anotaba el segundo con un cabezazo tras una asistencia de Agustín Arce. Sin embargo, esta anotación fue anulada por una infracción de Morales sobre Felipe Faúndez en la mitad de la cancha.

Después en el segundo tiempo, ambas escuadras se generaron oportunidades para estirar la diferencia o empatar el partido. De hecho, a los 58′ el equipo de Lucas Bovaglio anotó la igualdad a través de Castillo, quien se sacaba a Gabriel Castellón y definía con el arco vacío. No obstante, el árbitro anuló la conquista por fuera de juego.

Minutos más tarde, el partido se comenzó a detener seguidamente por constantes faltas y cambios que no permitieron que fluyera el juego en el Estadio Nacional.

A los 83′, la U cerró el partido. Agustín Arce realizó una buena jugada personal en el mediocampo y remató a media distancia para anotar el 2 a 0 definitivo en el partido. En el gol, Omar Carabalí tuvo clara responsabilidad. Sobre el final del partido se fue expulsado Miguel Brizuela por reclamos.

Con este resultado, la Universidad de Chile escaló en la tabla de posiciones y alcanzó el tercer lugar con 24 puntos. Mientras que O’Higgins se quedó en la décima posición con 10 unidades.

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Bianneider Tamayo nos regaló esta JOYA para el 1-0 de #LaU ante O'Higgins, en este #MatchdayJueves que pone al día la Fecha 13 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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