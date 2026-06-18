Hans Marwitz descansa en paz: así fue la emotiva despedida del querido relator deportivo / Ministerio del Deporte

El mundo del periodismo y el fútbol chileno se dio cita para despedir este jueves al destacado relator Hans Marwitz en el cementerio Parque del Recuerdo.

En una emotiva ceremonia, familiares del recordado narrador tomaron la palabra. Además lo hizo su colega Vladimiro Mimica, quien subrayó la bondad habitual del “Gringo” con sus compañeros: “Hemos despedido a un tremendo profesional, gran relator, pero esencialmente a una grande persona. Nunca lo vi dañando a nadie”, subrayó.

La cita reencontró a numerosos integrantes de radio, televisión y prensa escrita que conocieron la simpatía de Marwitz, quien trabajó en canal 13, y radios Bio Bio, Cooperativa, Corporación, Nacional entre otras.

También habló el locutor Luis Hernández, quien conoció a Hans Marwitz en sus inicios: “Los primeros relatores que conocí fueron Nelson Bustos y Máxima Clavería, que hacían dupla al estilo de Silva (Sergio) y Darío Verdugo, y después me encontré con este querido amigo con quien estuvimos más de 20 años trabajando. Hans fue uno de los relatores que más acompañé”, expresó Hernández.

Juan Manuel Ramírez, recordado relator del Real Madrid en la época del 90’. Con Iván Zamorno en sus filas, agregó simplemente que “el Gringo fue espectacular” .

El responso, que se extendió por casi una hora, contó también con una interpretación del tema “Domingo a las 7:30” de Los Miserables, y un audio grabado del propio Hans Marwitz agradeciendo las bondades de la vida que tuvo. “Pasé altos y bajos como todos nosotros, pero el balance es muy feliz y positivo”, se escuchó entre aplausos.