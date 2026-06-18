“Nuestra barra no se parece a la de ningún club, somos distintos; espero que recapaciten y acompañen al equipo”

Universidad de Chile enfrenta este jueves a O’Higgins en el Estadio Nacional, en el partido pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera 2026. El cuadro azul llega al compromiso en medio de un clima de tensión, luego del llamado de la barra Los de Abajo a boicotear el duelo en Ñuñoa.

A través de redes sociales, la hinchada del elenco estudiantil realizó un llamado a no ingresar al estadio ni comprar entradas, en modo de protesta contra la gestión de la dirigencia de Azul Azul y el escándalo del caso Sartor.

En la previa del encuentro, Cecilia Pérez, presidenta de la concesionaria que rige los destinos de la U, se refirió a esta situación y lamentó la decisión tomada por la barra. “Lo lamento harto, con todo el corazón. Hoy día nuestro plantel se juega el quedar terceros en la tabla de posiciones al término de esta primera rueda y no sobra a nadie", declaró.

“Hoy día necesitamos a todos los hinchas del club. La U siempre se ha caracterizado por apoyar en las buenas y en las malas. No somos una hinchada parecida a ningún club, somos distintos en ese sentido. Y yo creo que esto lo resienten y les duele a los jugadores que hoy día tienen que sentirse apoyados, sobre todo en los momentos difíciles", agregó Pérez.

En esa línea, la presidenta de Azul Azul señaló que “yo espero que la barra pueda recapacitar y pueda acompañar al equipo. Si no es hoy, en el partido del domingo por Copa Chile, y sobre todo en los desafíos que se vienen en la segunda rueda".

Además, la directiva realizó una autocrítica por el presente que vive la institución. “Hay una autocrítica interna absoluta, que parte del propio Fernando Gago y de los mismos jugadores. Lo dijo Fabián Hormazábal al terminar el partido contra La Calera, no son los resultados que nosotros quisiéramos, somos un equipo que siempre tiene que pensar, convencerse y luchar por ser campeón".

“Muchas veces esos resultados no se dan, y ante eso, tú tienes dos posibilidades, o lo lamentas o te unes todos y sacamos adelante esto en conjunto. Estamos todos alineados en que esto lo sacamos todos juntos, no queda otra", sentenció.