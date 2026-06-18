Real Madrid cierra otro fichaje de lujo en pleno Mundial: seleccionado francés es nuevo refuerzo “merengue”

El Real Madrid sigue golpeando el mercado europeo con la contratación de figuras que están disputando el Mundial 2026. Tras fichar al lateral español Marc Cucurella y al volante portugués Bernardo Silva, este jueves los “Merengues” anunciaron como nuevo refuerzo al defensa francés Ibrahima Konaté.

“El Real Madrid e Ibrahima Konaté han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del club las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030″, informó el cuadro madrileño a través de sus redes sociales.

Konaté, de 27 años, viene de defender la camiseta del Liverpool, donde jugó durante cinco temporadas. En su paso por los “Reds”, el zaguero se coronó campeón de la Premier League en 2025, y también conquistó los títulos de la Copa de la Liga (x2), Community Shield y FA Cup.

De esta forma, el Real Madrid continúa potenciando su plantel de cara a la próxima temporada europea, donde el equipo estará comandado por el técnico portugués José Mourinho.