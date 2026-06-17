Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 18 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este jueves contempla cuatro duelos.
Hoy, jueves 18 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la segunda fecha del grupo A y dos más completarán lo propio en la disputa del grupo B.
Grupo A
La programación del Mundial 2026 hoy 18 de junio arrancará al mediodía de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde República Checa enfrentará a Sudáfrica. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Tras ello, a contar de las 21:00 horas, México jugará ante Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo B
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 15:00 horas, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, lugar en que Suecia enfrentará a Bosnia y Herzegovina. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Luego, a partir de las 18:00 horas, Canadá se medirá ante Qatar en el BC Place Stadium de Vancouver, encuentro que se podrá observar en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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