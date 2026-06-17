Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 18 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Eurasia Sport Images

Hoy, jueves 18 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la segunda fecha del grupo A y dos más completarán lo propio en la disputa del grupo B.

Grupo A

La programación del Mundial 2026 hoy 18 de junio arrancará al mediodía de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde República Checa enfrentará a Sudáfrica. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Tras ello, a contar de las 21:00 horas, México jugará ante Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo B

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 15:00 horas, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, lugar en que Suecia enfrentará a Bosnia y Herzegovina. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Luego, a partir de las 18:00 horas, Canadá se medirá ante Qatar en el BC Place Stadium de Vancouver, encuentro que se podrá observar en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.