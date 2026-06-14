El gran secreto de Mourinho: Real Madrid cierra su primer ‘fichaje galáctico’ español en pleno Mundial

La Selección Española de Fútbol se prepara para su debut en el Mundial 2026 | Getty Images

En un movimiento relámpago que sacude el mercado de pases europeo en pleno desarrollo de la Copa del Mundo, el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo total con el Chelsea para el traspaso del lateral izquierdo español, Marc Cucurella.

La operación se ha cerrado en una cifra cercana a los 60 millones de euros (compuesta por una base fija de aproximadamente £43.15 millones más variables en bonos), certificando el regreso del futbolista de 27 años a LaLiga tras su paso por la Premier League.

Las claves del fichaje

Petición expresa de Mourinho: El técnico portugués, recientemente ratificado en el banquillo del Santiago Bernabéu tras la victoria electoral de Florentino Pérez, colocó el nombre de Cucurella como una prioridad absoluta. Los problemas físicos de Ferland Mendy y la falta de regularidad de los jóvenes en esa posición obligaron a la directiva a buscar un lateral de rendimiento inmediato.

El técnico portugués, recientemente ratificado en el banquillo del Santiago Bernabéu tras la victoria electoral de Florentino Pérez, colocó el nombre de Cucurella como una prioridad absoluta. Los problemas físicos de Ferland Mendy y la falta de regularidad de los jóvenes en esa posición obligaron a la directiva a buscar un lateral de rendimiento inmediato. Giro de timón de última hora: El destino del internacional español parecía ligado al Atlético de Madrid de Diego Simeone o incluso a un regreso a Barcelona. Sin embargo, la intervención directa del Real Madrid en los últimos días cambió radicalmente el panorama, logrando un acuerdo verbal definitivo con el jugador y las oficinas de Stamford Bridge.

El destino del internacional español parecía ligado al Atlético de Madrid de Diego Simeone o incluso a un regreso a Barcelona. Sin embargo, la intervención directa del Real Madrid en los últimos días cambió radicalmente el panorama, logrando un acuerdo verbal definitivo con el jugador y las oficinas de Stamford Bridge. Incorporación inmediata tras el Mundial: Cucurella se encuentra actualmente concentrado con la selección de España en Estados Unidos disputando la cita mundialista. El futbolista no regresará a Londres al finalizar el torneo, sino que viajará directamente a la capital española para pasar reconocimientos médicos y firmar su nuevo contrato.

El impacto financiero y deportivo

Para el Chelsea, la venta supone cerrar una etapa de cuatro temporadas con el catalán. Aunque los Blues asumen una ligera pérdida contable respecto a los 62 millones de libras que pagaron al Brighton en 2022, el club inglés necesitaba aligerar masa salarial y liberar plazas defensivas bajo su nueva política de plantilla.

Por su parte, Cucurella llega al Real Madrid en su madurez futbolística (27 años) y con el aval de haber sido una de las grandes figuras de la España campeona de la Eurocopa. Su perfil combativo, sumado a su gran despliegue en ataque, encaja a la perfección con el estilo físico y vertical que históricamente pregona José Mourinho en sus equipos.

Se espera que el anuncio oficial por parte de ambos clubes se realice una vez concluyan los compromisos del jugador en la Copa del Mundo. En el Bernabéu ya lo esperan para liderar la banda izquierda del nuevo proyecto blanco junto a otros nombres que suenan con fuerza, como Bernardo Silva.