Una figura de Francia es duda para el próximo partido del Mundial 2026

Después del contundente triunfo ante Senegal por 3 a 1 en el debut del Mundial 2026, Francia disputó un partido amistoso este miércoles contra futbolistas del New England Revolution.

Este encuentro tenía el objetivo de que jugadores que no sumaron minutos contra los africanos, sigan manteniendo el ritmo competitivo. Sin embargo, una de las figuras de la selección francesa recibió un fuerte golpe que está preocupando al cuerpo técnico.

Malo Gusto tuvo que abandonar la cancha ya que recibió un fuerte impacto en su pie derecho que le impidió seguir. Inmediatamente, el cuerpo médico le colocó hielo en el tobillo para bajar el dolor y evitar una posible lesión.

Sin embargo, el defensor se retiró caminando pero con una cojera en su pie. Según los primeros informes, el lateral del Chelsea estaría disponible para el próximo partido ante Irak ya que no tendría mayor gravedad.

El equipo de Didier Deschamps enfrentará a los asiáticos el lunes 22 de junio a las 17:00 horas de Chile. “Les Bleus” necesitan un triunfo para asegurar su presencia en la siguiente fase de la Copa del Mundo.