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Trump advierte que EE.UU. está listo para atacar a Irán con una fuerza “no vista desde la Segunda Guerra Mundial”

La advertencia aumentó el temor a una escalada, pero horas después aseguró haber pospuesto la operación tras “alcanzar las bases de un acuerdo”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear “muy fuerte a Irán”, mientras evalúa nuevos ataques, lo que aumentó el temor a una escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Estados Unidos está armado, cargado y listo para ir contra la República islámica de Irán, con niveles de Terror Militar, Fuerza y Poder que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial”, escribió en Truth Social.

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No obstante, la noche de este sábado el mandatario aseguró haber pospuesto la operación para dar espacio a un eventual acuerdo.

Trump asegura haber aplazado el ataque

“Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, indicó Trump en la misma red social.

“Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO –así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso–, (Trump) accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso”, agregó el presidente estadounidense.

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