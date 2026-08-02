Trump advierte que EE.UU. está listo para atacar a Irán con una fuerza “no vista desde la Segunda Guerra Mundial”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear “muy fuerte a Irán”, mientras evalúa nuevos ataques , lo que aumentó el temor a una escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Estados Unidos está armado, cargado y listo para ir contra la República islámica de Irán, con niveles de Terror Militar, Fuerza y Poder que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial”, escribió en Truth Social.

No obstante, la noche de este sábado el mandatario aseguró haber pospuesto la operación para dar espacio a un eventual acuerdo .

Trump asegura haber aplazado el ataque

“Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, indicó Trump en la misma red social.