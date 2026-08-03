El antecedente que hace único a Vozinha entre todos los mundialistas extranjeros que jugaron en Chile

La llegada de Vozinha a Colo Colo tiene un componente histórico. El arquero caboverdiano no solo protagonizará uno de los fichajes más destacados de los últimos años en el “Cacique”, sino que también entrará en la exclusiva lista de mundialistas extranjeros que jugaron en Chile.

A lo largo de las últimas décadas, varias figuras que disputaron la máxima cita planetaria aterrizaron en nuestro país para dejar su huella en clubes como Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y otros equipos del medio local.

Uno de los casos más conocidos es el de Claudio Borghi, campeón del mundo con Argentina en 1986, quien arribó a Chile en 1992 para vestir la camiseta alba. También aparece Hugo Brizuela, integrante de la selección paraguaya en el Mundial de 1998, que volvió al país en 1999 para jugar en la UC.

La diferencia, eso sí, es que ninguno de ellos llegó al fútbol chileno inmediatamente después de disputar una Copa del Mundo, como sí ocurrirá con Vozinha tras su paso por México, Estados Unidos y Canadá 2026.

“Es muy diferente, primero porque yo pertenezco a esta parte del mundo. Segundo, que ya conocía Chile. No sé si Vozinha habrá tenido en cuenta dónde quedaba Chile, pero me imagino que subió al avión y dijo: ‘tengo que viajar 13 horas y media, ¿a dónde voy?’“, reconoce Borghi en diálogo con ADN Deportes.

“Chile siempre fue mi casa, tengo recuerdos muy lindos. La llegada de Vozinha al fútbol chileno creo que le da un poco más de categoría y va a realzar un poco el torneo porque viene un jugador mundialista", agrega Brizuela.

La lista de mundialistas extranjeros que jugaron en Chile

Claudio “Bichi” Borghi: Campeón del mundo con Argentina en México 1986, donde disputó dos partidos. Llegó a Colo Colo en 1992 y también defendió las camisetas de O’Higgins, Audax Italiano y Santiago Wanderers.

Campeón del mundo con Argentina en México 1986, donde disputó dos partidos. Llegó a Colo Colo en 1992 y también defendió las camisetas de O’Higgins, Audax Italiano y Santiago Wanderers. Mario “El Matador” Kempes: Campeón del mundo en 1978 y protagonista de tres Mundiales (1974, 1978 y 1982). En el cierre de su carrera llegó a Chile en 1995 para jugar por Arturo Fernández Vial.

Campeón del mundo en 1978 y protagonista de tres Mundiales (1974, 1978 y 1982). En el cierre de su carrera llegó a Chile en 1995 para jugar por Arturo Fernández Vial. Luis Alberto Cubilla: Histórico delantero uruguayo, mundialista en 1962, 1970 y 1974. Disputó nueve partidos en Copas del Mundo y en 1975 llegó al país para defender a Santiago Morning.

Histórico delantero uruguayo, mundialista en 1962, 1970 y 1974. Disputó nueve partidos en Copas del Mundo y en 1975 llegó al país para defender a Santiago Morning. Marco Antonio “El Diablo” Etcheverry: Una de las figuras de Bolivia en la clasificación al Mundial de 1994. Llegó a Colo Colo en 1993, justo antes de disputar la Copa del Mundo con su selección.

Una de las figuras de Bolivia en la clasificación al Mundial de 1994. Llegó a Colo Colo en 1993, justo antes de disputar la Copa del Mundo con su selección. Leonardo Rodríguez: Mundialista con Argentina en Estados Unidos 1994. Arribó a Universidad de Chile en 1995, donde se convirtió en ídolo y conquistó cuatro títulos con los azules.

Mundialista con Argentina en Estados Unidos 1994. Arribó a Universidad de Chile en 1995, donde se convirtió en ídolo y conquistó cuatro títulos con los azules. Faustino “El Tino” Asprilla: Disputó los Mundiales de 1994 y 1998 con Colombia. En 2002 llegó a Universidad de Chile, donde jugó 13 partidos y anotó cinco goles.

Disputó los Mundiales de 1994 y 1998 con Colombia. En 2002 llegó a Universidad de Chile, donde jugó 13 partidos y anotó cinco goles. Hugo Brizuela: Integrante de la selección paraguaya en el Mundial de Francia 1998. Tras disputar la Copa del Mundo, regresó a Chile en 1999 para vestir la camiseta de Universidad Católica.

Integrante de la selección paraguaya en el Mundial de Francia 1998. Tras disputar la Copa del Mundo, regresó a Chile en 1999 para vestir la camiseta de Universidad Católica. Celso “Chito” Ayala: Defensor paraguayo que jugó los Mundiales de 1998 y 2002. En 2006 llegó a Colo Colo, club donde cerró su carrera profesional.

Otros mundialistas que pasaron por Chile