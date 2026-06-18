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Hallan a dos cuerpos sin vida con impactos de perdigones en predio agrícola de Ovalle, región de Coquimbo

Las víctimas, de 29 y 34 años, fueron encontradas entre plantaciones de paltos. La PDI realiza diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el crimen.

Martín Neut

Hallan a dos cuerpos sin vida con impactos de perdigones en predio agrícola de Ovalle, región de Coquimbo

Un doble homicidio quedó al descubierto durante la mañana de este jueves en el sector de Sotaquí, comuna de Ovalle, región de Coquimbo, luego de que un trabajador encontrara los cuerpos de dos hombres al interior de un predio agrícola.

Tras el hallazgo, el testigo alertó a Carabineros, que adoptó el procedimiento inicial e informó los antecedentes al Ministerio Público. Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de La Serena, con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, las víctimas corresponden a dos ciudadanos chilenos de 29 y 34 años, cuyos cuerpos fueron encontrados entre plantaciones de paltos.

No se descarta ninguna hipótesis

El examen externo realizado por los detectives determinó que ambos presentaban múltiples lesiones provocadas por proyectiles balísticos tipo perdigones.

En el sitio del suceso, la PDI desarrolló pericias de fijación fotográfica, levantamiento de evidencia e inspecciones destinadas a reconstruir la dinámica de los hechos y establecer la eventual participación de terceros.

Por ahora, no se han informado detenidos ni se descartan distintas hipótesis respecto del móvil del crimen. En paralelo, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal para la realización de las autopsias que contribuirán al avance de la investigación.

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