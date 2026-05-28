Mineduc da giro radical y apunta a la “libertad de proyectos educativos” y “fin de la tómbola”

La Dirección de Presupuestos (Dipres) habilitó en su plataforma de Acceso Restringido los lineamientos programáticos del Ministerio de Educación (Mineduc) para el periodo 2026–2030. El documento, elaborado en el marco de la Formulación de las Definiciones Estratégicas 2027 del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), consolida un cambio radical en las prioridades de la cartera liderada por la ministra María Paz Arzola, desmarcándose de la conducción previa de Nicolás Cataldo y validando los ejes del programa de gobierno de José Antonio Kast.

La nueva carta de navegación institucional establece compromisos sustentados en la “libertad de elección y fin de la tómbola”, la “libertad de proyectos educativos”, la “autonomía y liderazgo escolar”, el “mérito y calidad en la admisión”, y una política de “tolerancia cero” ante hechos de violencia y problemas de convivencia escolar. Estas directrices reemplazan los objetivos de la administración anterior, orientados a la expansión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la implementación de herramientas con perspectiva de género e integración cultural, publica La Tercera.

Admisión por mérito y fin del modelo centralizado

El nuevo diseño del Ejecutivo pretende modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para asegurar que los procesos de postulación a establecimientos con financiamiento estatal reconozcan las capacidades de los alumnos. El Mineduc busca abrir el acceso a recintos de alto desempeño académico mediante criterios de selección, retomando la postura técnica que defendía Arzola antes de asumir el cargo, la cual propiciaba que los liceos de alta exigencia pudiesen seleccionar hasta el 80% de su matrícula.

Respecto a la autonomía de los recintos, los compromisos apuntan a diversificar la oferta escolar según las visiones pedagógicas de las familias, evitando la imposición de un modelo centralizado único. En el ámbito de seguridad, la estrategia se traducirá en la aplicación de estándares claros de convivencia y sanciones efectivas, línea que el Ejecutivo ya comenzó a tramitar en el Congreso mediante el ingreso de dos proyectos de ley destinados al endurecimiento de penas y el incremento de medidas de control en las aulas.

Financiamiento superior y tensiones administrativas

La agenda estratégica para el periodo 2026–2030 incorpora además la creación de una sala cuna universal y la ampliación de cobertura en el nivel de educación inicial. A esto se suman planes específicos de alfabetización nacional, desburocratización del sistema y una reestructuración en el ítem de educación superior y financiamiento, cuyo propósito es optimizar el uso de los recursos públicos y adecuar la formación técnico-profesional a las demandas actuales del mercado laboral.

Tras la publicación de estas directrices ministeriales, las reparticiones públicas ejecutoras deberán actualizar sus respectivas misiones institucionales. Este proceso de adecuación ya genera incertidumbre en sectores como los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), corporaciones que manifestaron la complejidad técnica de hacer confluir las nuevas definiciones del Ejecutivo con sus compromisos estratégicos territoriales y con la Estrategia Nacional de Educación Pública 2020–2028 que rige de forma simultánea.