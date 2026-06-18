El partido del Mundial 2026 que dejó un récord fuera de la cancha: hinchas tomaron más 45 mil cervezas en bar junto al estadio

El Mundial de 2026 también está generando cifras récord fuera de los estadios. En Arlington, Texas, los aficionados que asistieron al partido entre Inglaterra y Croacia por la primera fecha del Grupo L consumieron 45.349 cervezas en el bar Texas Live!, ubicado en las cercanías del estadio AT&T.

Desde el establecimiento señalaron que el volumen de ventas superó incluso el registrado habitualmente durante partidos de playoffs de los Dallas Cowboys, uno de los eventos deportivos con mayor convocatoria en la zona.

Las altas temperaturas llevaron a miles de hinchas a reunirse en bares y restaurantes antes del encuentro. La presencia de los seguidores ingleses también se hizo sentir en Dallas.

El Londoner Pub, un local de inspiración británica, reportó la venta de unas 5.000 cervezas durante la noche del sábado debido a la masiva llegada de fanáticos de la selección de los Tres Leones.

Según el recinto, la concurrencia fue tan alta que incluso se registraron dificultades para desalojar a los asistentes al cierre de la jornada, reflejando el ambiente festivo que ha acompañado a los aficionados durante el torneo.