Los otros damnificados del sistema frontal: adultos mayores enfrentan el impacto silencioso del frío y el encierro

Los sistemas frontales que han afectado a Chile durante las últimas semanas no solo han dejado daños materiales y miles de damnificados.

Especialistas advierten que el frío y el encierro prolongado también pueden agravar problemas de salud mental, especialmente entre las personas mayores.

Según el último Termómetro de Salud Mental Achs-UC, un 12,7% de la población urbana adulta reporta problemas activos de salud mental. Para los adultos mayores, el desafío incluye mantener el ánimo, la autonomía y la agilidad mental cuando las condiciones meteorológicas dificultan salir de casa.

Sistema frontal y adultos mayores

Alex Fischer, terapeuta ocupacional de Acalis, explicó que interrumpir las actividades habituales puede afectar directamente el bienestar emocional. “Cuando una persona mayor independiente deja de hacer las cosas que hace normalmente, como salir a comprar o juntarse con amigos, eso afecta directamente su ánimo”, señaló.

Entre las señales de alerta aparecen permanecer en cama durante varios días, abandonar el aseo personal, dejar de alimentarse, perder la noción del tiempo o suspender los medicamentos.

“Si eso ocurre y no se aborda a tiempo, puede derivar en un deterioro funcional. Pero si se interviene rápido, se puede revertir”, advirtió Fischer.

Para reducir los efectos del encierro, el especialista recomienda mantener el contacto mediante llamadas o videollamadas, realizar sudokus, leer, jugar cartas o utilizar aplicaciones en el teléfono. También propone caminar dentro de la vivienda y hacer ejercicios con objetos cotidianos, como botellas de agua o bolsas con fruta.

La exposición al sol durante la mañana, aunque sea desde una ventana, puede ayudar al estado de ánimo. Además, se aconseja respetar tres rutinas esenciales: medicamentos, alimentación y horarios de sueño. “Con rutina, contacto y pequeños estímulos diarios, un adulto mayor puede atravesar semanas de mal tiempo sin que esto afecte su ánimo. Es cosa de anticiparse”, concluyó el terapeuta.