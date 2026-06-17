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EN VIVO. Con dos jugadores más: Canadá golea a Catar por el Mundial 2026

Uno de los anfitriones de la Copa del Mundo busca su primer triunfo en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Canadá y Catar se ven las caras por el Mundial 2026 | Getty Images

Canadá y Catar se ven las caras por el Mundial 2026 | Getty Images

Este jueves 18 de junio comenzará la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Al respecto, será el turno en el grupo B para Canadá, que buscará sacudirse del debut, donde solo pudo empatar ante Bosnia y Herzegovina.

En tanto, Qatar quiere seguir sorprendiendo luego de igualar con Suiza, sumando su primer punto en una Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juega Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026?

El partido entre Canadá y Qatar, válido por la primera jornada del Grupo J, se disputa este jueves 18 de junio a las 18:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver.

Para nosotros, además, tiene la particularidad que será la primera participación nacional en cancha en el Mundial 2026, pues Cristián Garay será quien dirigirá el compromiso.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Canadá vs. Qatar?

En Chile, el compromiso entre Canadá y Qatar será transmisión por TV abierta en Chilevisión y por televisión cable en DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y Paramount+. Además, podrá seguirse online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

Jueves 18 de junio

  • EN VIVO | Canadá 2-0 Catar | Estadio Vancouver

Goles: 1-0; 16’ Cyle Larin (CAN) | 2-0; 29′ Jonathan David (CAN) | 3-0; 45′+3 Jonathan David (CAN) | 4-0; 63′ Nathan Saliba (CAN)

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