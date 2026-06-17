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Hinchas escoceses generan un insólito problema en Boston durante el Mundial 2026

La “Tartan Army” tienen a la ciudad de la región de Massachussets como punto estratégico para hinchar por su selección.

Nicolás Lara Córdova

Hinchas escoceses generan un insólito problema en Boston durante el Mundial 2026

Hinchas escoceses generan un insólito problema en Boston durante el Mundial 2026 / Craig Williamson - SNS Group

El pasado sábado 13 de junio, Escocia debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 1-0 frente a Haití en el Gillette Stadium, ubicado en la ciudad de Boston.

Las calles de la ciudad se llenaron de hinchas del país europeo, conocidos como la “Tartan Army”, celebraron el triunfo de su selección y generaron un insólito problema en los bares de Boston: provocaron un quiebre de stock de cerveza.

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Según informó el canal Boston 25, diversos bares de la ciudad señalaron que rápidamente comenzaron a quedarse sin cerveza.

La cervecera Sam Adams confirmó que su local en Boston agotó la Boston Lager, luego de que los aficionados consumieran cuatro veces más cerveza de lo habitual en comparación con el periodo de las celebraciones del 4 de julio.

De acuerdo con WCVB, la compañía Boston Beer Co. informó que tuvo que solicitar una entrega de emergencia durante la mañana del sábado 13 de junio debido a la alta demanda.

El próximo viernes 19 de junio, Escocia enfrentará a Marruecos en el Gillette Stadium, por lo que los bares de Boston esperan que el elevado consumo se mantenga durante los próximos días.

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