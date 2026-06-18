Gago hace un balance del primer semestre de la U y sorprende con esta frase: “El resultado no cambia…”

18 DE JUNIO DE 2026, SANTIAGO Fernando Gago, DT de Universidad de Chile dando instrucciones Durante el partido, válido por decimotercera fecha de la Liga de Primera, entre Universidad de Chile y O´higgins, disputado en el estadio Nacional FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una valiosa victoria por 2-0 ante O’Higgins en el Estadio Nacional, resultado que le permitió escalar al tercer lugar de la tabla y quedar a 12 puntos del líder Colo Colo.

Tras el encuentro, el técnico de los azules, Fernando Gago, analizó el triunfo y realizó un balance del primer semestre del equipo. “Sabíamos que hoy necesitábamos la victoria para ponernos a los puestos de arriba, para empezar la segunda ronda con mucha más ilusión, con muchas ganas, sabiendo que hay muchos puntos en juego y eso vamos a trabajar", dijo a TNT Sports.

Consultado sobre el ajuste que realizó en el once titular, con el ingreso de Elías Rojas y la salida de Ignacio Vásquez, el DT fue categórico respecto al funcionamiento del equipo y respondió: “El resultado no cambia lo que creemos. Independientemente del equipo de hoy, por momentos jugamos el partido que necesitábamos jugar. Por momentos tuvimos esas pérdidas que sabíamos que si las teníamos podíamos sufrir los contragolpes del rival, pero en línea general se hizo muy buen partido".

“Sabíamos que ellos tienen tres en el medio y nosotros queríamos generar superioridad y creo que la encontramos muy bien en el primer tiempo. En el segundo tiempo por ahí nos falta un poquito más de control de balón y que después cuando ingresó Nacho lo hizo y pudo convertir", agregó.

Respecto al balance del primer semestre, Gago señaló que “en líneas generales todos los partidos tuvieron cosas positivas y cosas negativas porque estamos en un proceso de formación. Ese proceso de formación lleva tiempo y, a medida que vayamos pasando los partidos, vamos a ir agarrando la confianza que necesitan los futbolistas para jugar el partido".

Por último, el entrenador de la U se refirió a la eventual llegada de nuevos refuerzos para el segundo semestre. “Vamos a trabajar en eso, con las posibilidades que tengamos y a partir de eso trataremos de armar un plantel bien competitivo”, concluyó.