La polémica de Latife tras muerte de Gaspi y Oliver Tree: compartió videos que la obligaron a radical medida

La inesperada muerte de Gaspi y Oliver Tree en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro el pasado domingo sigue generando impacto en redes sociales.

Sin embargo, en medio de los homenajes y mensajes de dolor, Latife Soto quedó en el centro de una polémica por los videos que compartió sobre el caso.

La vidente publicó en su cuenta de Instagram registros vinculados a teorías conspirativas sobre el fallecimiento del creador de contenido argentino de 23 años y del artista estadounidense de 32.

En los registros se hablaba de supuestos pactos, rituales, illuminatis y numerología, planteamientos que rápidamente provocaron rechazo entre algunos usuarios que siguen o se toparon con el perfil de la guía espiritual.

“Esto pasa porque hacen pactos con el poder y así consiguen dinero y fama”, se leía en una de las publicaciones difundidas en su cuenta.

“Así les cobran ahora por los nuevos tiempos, están cobrando rápido a todos los que pactan en la oscuridad”, señalaba otro de los mensajes.

Varios usuarios cuestionaron el tono de las publicaciones, especialmente por tratarse de una tragedia reciente que dejó seis personas fallecidas y que aún se encuentra bajo investigación.

Ante la ola de críticas, Latife Soto tomó una drástica medida en Instagram: desactivó los comentarios de los videos relacionados con el accidente.