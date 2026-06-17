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Revelan el motivo que habría llevado a una hija de 17 años a planificar el asesinato de su madre en Loncoche

El Ministerio Público dio a conocer nuevos antecedentes que podrían explicar el origen del homicidio.

Javiera Rivera

Capturas de Facebook Pamela Alejandra | Radio Mirador Araucania

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La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre el crimen de una mujer ocurrido en la comuna de Loncoche, Región de La Araucanía, y dio a conocer el motivo que habría originado la planificación del homicidio.

Según informó el fiscal regional, Roberto Garrido, una de las principales razones detrás del crimen sería la oposición de la víctima a la relación sentimental que mantenía su hija de 17 años con su pololo.

De acuerdo con la investigación, la adolescente y su pareja habrían coordinado el delito y pagado $60 mil a un tercero, también de 17 años, a quien le ofrecieron dinero para concretar el asesinato.

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Además, la Fiscalía indicó que la hija habría dejado una ventana abierta para facilitar el ingreso del atacante a la vivienda donde ocurrió el homicidio.

Las autoridades confirmaron la detención de los tres adolescentes y calificaron el caso como un presunto sicariato. Los dos jóvenes enfrentarán cargos por homicidio calificado, mientras que la hija de la víctima será formalizada por el delito de parricidio.

Los imputados comparecerán ante la justicia durante esta jornada, instancia en la que se definirán las medidas cautelares y el avance de la investigación.

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