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“Ella hizo lo que no hicieron los hermanos, pero mal”: habla padre de adolescente detenida por crimen en Loncoche

El hombre aseguró que la víctima mantenía una relación conflictiva con sus hijos y sostuvo que la menor “no fue capaz de soportar más”.

Ruth Cárcamo

Captura Facebook Radio Mirador Araucania | Captura de T13

Captura Facebook Radio Mirador Araucania | Captura de T13

Fue esta mañana cuando la Fiscalía de La Araucanía confirmó la detención de tres adolescentes por su presunta participación en el homicidio de Ingrid Barrera Rantul, quien fue hallada sin vida en su casa en la comuna de Loncoche.

Los detenidos corresponden a la hija de la víctima, a la pareja de esta y a un amigo de ambos. Los tres tienen 17 años y son compañeros de liceo.

El fiscal regional Roberto Garrido informó que el móvil del homicidio, calificado como sicariato, estaría vinculado, ya que la madre no habría estado de acuerdo con la relación sentimental que mantenía su hija.

“Ella hizo lo que no hicieron los hermanos”

Sobre lo ocurrido, José Coronado, padre de la adolescente detenida y exposo de la víctima, indicó a T13 que con Ingrid Barrera “llevábamos hartos años de matrimonio, pero separados 12 años, divorciados dos años. Pero ella tenía su temperamento muy fuerte con los hijos”.

“Cuando nació el hijo mayor, que es bioquímico, era muy... lo agredía mucho. Después con nuestro otro hijo, que ahora tiene 28 años, pasó lo mismo”, afirmó.

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En esa línea, el hombre sostuvo que su exesposa “tenía problemas en su trabajo, llegaba violenta a la casa, siempre fue así y lamentablemente en el caso de mi hija menor, no fue capaz de soportar más”.

“Nunca en la vida pensé que mi hija iba a hacer eso, porque no le encontraba nada. Incluso, tuvimos una discusión días atrás y ella bajó del segundo piso y me decía ‘papito, tú eres el más hermoso del mundo, tú eres demasiado bueno, soportas tanto’. Y yo pienso que ella hizo lo que no hicieron los hermanos, pero mal”, concluyó.

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