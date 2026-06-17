Todos de 17 años y compañeros de liceo: detienen a hija de mujer asesinada en Loncoche, a su pololo y a un amigo
La víctima fue encontrada con múltiples heridas cortopunzantes en el living de su vivienda.
Todos de 17 años y compañeros de liceo: detienen a hija de mujer asesinada en Loncoche, a su pololo y a un amigo
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La Fiscalía de La Araucanía informó sobre la detención de tres personas por su presunta participación en el homicidio de Ingrid del Carmen Barrera Rantul, quien fue hallada sin vida al interior de su vivienda en la comuna de Loncoche.
Los detenidos corresponden a la hija de la víctima, al pololo de esta y a un amigo del joven. Los tres tienen 17 años y son compañeros de liceo. Durante este miércoles enfrentarán su respectivo control de detención.
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Las capturas fueron concretadas por la Brigada de Homicidios de la PDI en el marco de una investigación iniciada tras el hallazgo del cuerpo de la mujer en el living de su casa, donde presentaba múltiples heridas cortopunzantes.
El crimen quedó al descubierto durante la noche del lunes y motivó un amplio despliegue policial. Detectives de la PDI concurrieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y reunir antecedentes que permitieran identificar a los presuntos responsables.
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