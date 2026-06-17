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Joven pagó $60 mil para matar a su madre: vuelco en caso de mujer asesinada en Loncoche

La Brigada de Homicidios de Temuco detuvo a tres adolescentes que tendrían relación directa con la muerte de una mujer. La hipótesis apunta a una planificación previa.

Juan Castillo

Matías Gallegos

FB: Somos Noticias

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La Brigada de Homicidios de Temuco confirmó la detención de tres menores de edad que tendrían relación directa con el crimen de una mujer en Loncoche, hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público en La Araucanía.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la unidad especializada, las diligencias permitieron avanzar en la identificación de los presuntos involucrados y en la reconstrucción de la dinámica del ataque.

Hija de la víctima habría planificado el crimen junto a su pareja

El oficial explicó que, tras el hallazgo de la víctima, se realizaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido. “Se procedió a realizar diversas diligencias investigativas, a fin de determinar la dinámica de los hechos que ahí acontecieron, y, por otro lado, dar con el paradero de el o los responsables”, señaló.

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Según detalló Alarcón, durante el pasado martes se logró ubicar a los presuntos involucrados. “Es así que el día de ayer se logró dar con el paradero de tres imputados que tendrían relación directa con el fallecimiento de esta persona”, indicó.

El subprefecto precisó que los detenidos son menores de edad. “Son tres menores de edad, dos varones y una persona de sexo femenino, quien correspondería a la hija de la víctima”, afirmó.

Respecto del posible móvil, la PDI mantiene diligencias en curso. Sin embargo, los primeros antecedentes apuntan a una eventual planificación previa del crimen. “La hija de la víctima habría concertado y planificado el crimen junto a su pareja, a fin de darle muerte a esta persona”, sostuvo Alarcón.

El jefe policial agregó que ambos habrían contactado a un tercer adolescente para participar en el hecho. “Se contactaron con un tercer imputado, a quien le ofrecieron un pago de $60.000 pesos para efecto de cometer el delito”, detalló.

La víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante, específicamente un cuchillo. En cuanto a la hipótesis investigativa, la PDI señaló que se analiza un posible conflicto intrafamiliar. “Se barajan la hipótesis principalmente de un conflicto intrafamiliar que ocurría al interior de ese núcleo familiar”, explicó el subprefecto.

Las diligencias continúan para establecer responsabilidades y aclarar la participación de cada imputado.

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