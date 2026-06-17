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Neymar le entrega una buena noticia a Brasil en el Mundial 2026: “¿Me echaban de menos?"

El astro brasileño volvió a entrenar con la “Scratch” y estaría disponible para el crucial partido ante Haití por la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images)

(Photo by MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images) / MAURO PIMENTEL

Brasil comenzó el Mundial 2026 con muchas dudas tras su empate ante Marruecos. El nivel futbolístico mostrado no fue del gusto de los fanáticos, por lo mismo, ahora necesitan ganar con un buen juego exhibido.

En la segunda fecha de la fase de grupos, enfrentarán a Haití en un duelo decisivo para avanzar a la siguiente ronda. Una buena noticia para Carlo Ancelotti es que tendrá un esperado regreso que le puede solucionar problemas.

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Neymar volvió a entrenar con el plantel, algo que no podía hacer desde que empezó a concentrar con la selección. “¿Me echaban de menos?“, lanzó el astro brasileño a los reporteros mientras entraba al entrenamiento del equipo.

Con esto, se espera que el ex Barcelona pueda estar disponible para el partido contra los centroamericanos. Lo más seguro, es que el técnico italiano lo considere como suplente a raíz de la poca actividad competitiva que ha tenido el delantero de 34 años.

El último partido oficial que disputó Neymar fue con el Santos de Brasil el 17 de mayo de este año. Después sufrió una lesión de grado II que lo alejó de las canchas por un mes.

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