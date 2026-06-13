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VIDEOS. Sufrieron hasta el final: Brasil rescata de milagro un empate frente a un Marruecos que rozó la hazaña mundialista

El cuadro africano mostró todo su poderío ante una ‘verdeamarelha’ que reaccionó a tiempo para no pasar un bochorno en su debut.

Gonzalo Miranda

Brasil y Marruecos repartieron honores en el Mundial 2026 | Getty Images

Brasil y Marruecos repartieron honores en el Mundial 2026 | Getty Images

En un encuentro de alta intensidad que paralizó las pantallas a nivel global, la selección de Brasil logró destrabar un durísimo compromiso y terminó rescatando un empate frente a Marruecos, en un duelo correspondiente a la fase grupal de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto africano volvió a demostrar que el orden táctico y la disciplina que los llevó a la élite en Catar no fueron casualidad, vendiendo sumamente cara su derrota ante el pentacampeón.

Desde el pitazo inicial, el Scratch intentó imponer condiciones a través de la posesión y el desequilibrio de sus extremos, pero se topó con un verdadero muro defensivo liderado por una zaga marroquí impecable y transiciones rápidas que encendieron las alarmas en el área sudamericana en más de una ocasión.

El talento rompe el cerrojo

La paridad y el nerviosismo se apoderaron del trámite durante gran parte del encuentro, con un Marruecos que apostaba al contragolpe y al desgaste físico de las estrellas brasileñas.

Sin embargo, la jerarquía individual terminó inclinando la balanza a favor de los africanos: Ismael Saibairi (21′) abría el marcador y ponía justicia a un marcador que pudo desnivelarse mucho antes. Sin embargo, la jerarquía de Vinicius Jr (32′) estableció el empate antes del descanso.

Con este resultado, Brasil arranca con dudas su camino a recuperar una copa que le es esquiva hace muchos años, mientras que Marruecos muestra sus credenciales como posible “candidato sorpresa” para levantar un trofeo que África nunca ha tenido en sus vitrinas.

Mira los goles del partido

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