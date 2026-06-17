“Me apartaron estas semanas; la dirigencia me está viendo alguna alternativa para poder salir”

Nelson Sepúlveda vive un complejo presente en Deportes Concepción. Hace algunas semanas, el volante protagonizó un fuerte cruce verbal con el técnico Fernando Díaz tras ser sustituido en el duelo ante Coquimbo Unido, por la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga.

Aunque el jugador ofreció disculpas públicas al entrenador y al plantel, finalmente fue apartado del equipo y deberá buscar nuevo club para lo que resta de la temporada, pese a haber sido una pieza clave en el retorno de la institución a Primera División.

Así lo confirmó el propio Sepúlveda en diálogo con Deporteros, donde abordó su situación y entregó señales sobre su próximo destino. “Acá en Conce estaba jugando hasta que tuve un percance con el técnico, una discusión salió en todos lados. Me dejaron afuera, me apartaron estas semanas, pero yo venía jugando, titular, pasó el percance y ahora me ha tocado estar afuera”, explicó.

“Estoy entrenando con el equipo, esperando que pase agua bajo el puente, para ver si pasa un poco la situación, pero hasta el momento me parece que no, así que los dirigentes me estaban viendo alguna alternativa para ver si podía salir a préstamo también”, agregó Sepúlveda.

Opciones en la Primera B

En esa línea, el mediocampista de 34 años confirmó que ha tenido acercamientos con clubes de la Liga de Ascenso. “Por la situación que pasé, por todo lo que ha sonado, supuestamente habían llegado algunos indicios para ir allá, pero no tengo nada claro todavía. Hubo varios equipos de la Primera B que preguntaron por mí”, confesó.

Entre las alternativas que maneja, aparece Deportes Temuco. Al respecto, Nelson Sepúlveda admitió que “me gusta la opción de Temuco porque tengo varios amigos ahí y aparte que está cerca de acá de Concepción, porque no quiero mover a mi familia”.

“Ese es un tema. Estamos a tres horas de Temuco y principalmente porque mi mamá es de Temuco, es una de las principales. Mi mamá es de Gorbea, es su equipo, obviamente que ella alienta a los equipos en que juego yo, pero su equipo principal siempre ha sido Temuco", agregó.

De todas formas, el jugador admitió que la opción de sumarse al elenco dirigido por Arturo Sanhueza “depende de muchas cosas, del técnico, no sé si él igual me quiere, hay que ver ahí porque parece que estaban buscando en otras posiciones”.