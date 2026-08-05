Desató los celos de Daniela Aránguiz: revelan la íntima propuesta que Camila Andrade le hizo a Cuco Cerda

Cuco Cerda rompió el silencio sobre la supuesta polémica que lo vinculó con Camila Andrade y que provocó la molestia de Daniela Aránguiz, actual pareja del influencer.

El tema fue abordado durante la tarde de este miércoles en ¡Hay que decirlo!, donde Cerda asistió al estudio y aclaró qué ocurrió luego de que Aránguiz comentara una versión que le habría llegado desde el canal.

Según relató Daniela Aránguiz, alguien del entorno televisivo le comentó que Camila Andrade le habría propuesto a Cuco Cerda irse juntos a otro programa tras una grabación . La panelista aseguró que el gesto le incomodó, aunque planteó que pudo tratarse de una situación en “buena onda”.

En ese contexto, fue el propio Cerda se refirió a la polémica para aclarar lo que sucedió con Camila Andrade. “Estábamos en el canal y se conversó la posibilidad de que en una de esas nos vamos juntos en una van. Salimos tarde, con los piques que me pongo. Se conversó, estaban todos ahí”, explicó.

En esa línea, Cerda dijo estar consciente de que “a la Dani no le gusta que tenga amigas”. Es por ello, que el influencer ni siquiera sigue a la expolola de Francisca Kaminski en Instagram.

“Para evitar un problema (no la sigo), tengo otras compañeras que sí nos seguimos. Pero esto es así, Dani no se lleva bien con Camila y por respeto a Daniela, que me lo pidió, no la sigo”, manifestó Cuco Cerda.

A modo de cierre, el influencer aclaró que “la Cami es súper simpática, buena onda, y cuando supo que íbamos a trabajar juntos me dijo ‘vamos a ser compañeritos’, pero cero coqueteos”.