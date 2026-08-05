En una convocatoria que reunió a diputados y senadores en el Congreso Nacional, parlamentarios de oposición alzaron la voz en durísimos términos contra una iniciativa parlamentaria impulsada por sectores del oficialismo, la cual permitiría revisar o dejar sin efecto sentencias judiciales dictadas contra personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas condenados por su actuar en el estallido social.

Durante la manifestación pública, los parlamentarios opositores a la medida acusaron que el proyecto busca alterar el principio de igualdad ante la ley y sentar un precedente grave en el sistema de justicia chileno.

Quienes rechazan la propuesta argumentaron que el cumplimiento de los fallos judiciales es el pilar fundamental del Estado de derecho, independientemente de la institución a la que pertenezca la persona condenada.

“Si usted va a tribunales, presenta pruebas, te escuchan y el juez dicta una sentencia, esa sentencia se cumple. Así funciona la justicia aquí y en cualquier parte del mundo. Hoy la derecha y la ultraderecha quieren cambiar esa red. Presentaron un proyecto que dice si la persona condenada es un carabinero, un policía o un militar, esa sentencia se puede borrar”, comentó la senadora Fabiola Campillai.

Agregó que “le pregunto a la gente con sentido común, a todos los chilenos, ¿Ustedes aceptarían que el delincuente, que el asesino, el violador, el criminal de un familiar suyo quede libre de polvo y paja porque un grupo de senadores decidió que el delito ocurrió bajo un contexto desfavorable para el delincuente? Y fijémonos quién lo empuja", sostuvo.

Cerró con un contundente: “viví en carne propia lo que este proyecto quiere borrar y les digo con toda dignidad, la justicia no se negocia y menos se borra por decreto en la mayoría inconstancial en el Congreso. Porque esto no es un tecnicismo legislativo, no es una simple decisión, esto es definir a un país. O la ley se aplica igual para todos o no es ley, termina siendo un privilegio”, dijo Campillai.