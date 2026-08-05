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VIDEO. “La justicia no se negocia y menos se borra”: La dura embestida de la senadora Campillai contra iniciativa que beneficia a uniformados condenados

Argumentó que el cumplimiento de los fallos judiciales es el pilar fundamental del Estado de derecho, independientemente de la institución a la que pertenezca la persona condenada.

Gonzalo Miranda

Senadora Fabiola Campillai | Agencia Uno

Senadora Fabiola Campillai | Agencia Uno

En una convocatoria que reunió a diputados y senadores en el Congreso Nacional, parlamentarios de oposición alzaron la voz en durísimos términos contra una iniciativa parlamentaria impulsada por sectores del oficialismo, la cual permitiría revisar o dejar sin efecto sentencias judiciales dictadas contra personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas condenados por su actuar en el estallido social.

Durante la manifestación pública, los parlamentarios opositores a la medida acusaron que el proyecto busca alterar el principio de igualdad ante la ley y sentar un precedente grave en el sistema de justicia chileno.

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Quienes rechazan la propuesta argumentaron que el cumplimiento de los fallos judiciales es el pilar fundamental del Estado de derecho, independientemente de la institución a la que pertenezca la persona condenada.

Si usted va a tribunales, presenta pruebas, te escuchan y el juez dicta una sentencia, esa sentencia se cumple. Así funciona la justicia aquí y en cualquier parte del mundo. Hoy la derecha y la ultraderecha quieren cambiar esa red. Presentaron un proyecto que dice si la persona condenada es un carabinero, un policía o un militar, esa sentencia se puede borrar”, comentó la senadora Fabiola Campillai.

Agregó que “le pregunto a la gente con sentido común, a todos los chilenos, ¿Ustedes aceptarían que el delincuente, que el asesino, el violador, el criminal de un familiar suyo quede libre de polvo y paja porque un grupo de senadores decidió que el delito ocurrió bajo un contexto desfavorable para el delincuente? Y fijémonos quién lo empuja", sostuvo.

Cerró con un contundente: “viví en carne propia lo que este proyecto quiere borrar y les digo con toda dignidad, la justicia no se negocia y menos se borra por decreto en la mayoría inconstancial en el Congreso. Porque esto no es un tecnicismo legislativo, no es una simple decisión, esto es definir a un país. O la ley se aplica igual para todos o no es ley, termina siendo un privilegio”, dijo Campillai.

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