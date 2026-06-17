;

VIDEO. Los Tenores y el triunfal debut de Argentina en el Mundial 2026

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas analizaron el triunfo de los trasandinos ante Argelia, el momento de Colo Colo, la U y la UC, además de rendirle homenaje a Hans Marwitz.

Carlos Madariaga

Los Tenores y el triunfal debut de Argentina en el Mundial 2026

Los Tenores y el triunfal debut de Argentina en el Mundial 2026 / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 17 de junio, nuestros panelistas comentaron la victoria de Argentina ante Argelia y anticiparon el debut de Colombia en el Mundial 2026.

Rodrigo Hernández, Cristián Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas contactaron con Eugenio Salinas y Gloria Bejarano, enviados especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, con quienes supieron las últimas novedades del evento.

Revisa también:

ADN

También supieron de las declaraciones de Fernando Gago en la U de Chile previo al juego con O’Higgins por la Liga de Primera, además de la preparación de Colo Colo y la UC de cara a su debut en la Copa Chile.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 17 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde recordaron al fallecido relator Hans Marwitz.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad