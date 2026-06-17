Los Tenores y el triunfal debut de Argentina en el Mundial 2026 / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 17 de junio, nuestros panelistas comentaron la victoria de Argentina ante Argelia y anticiparon el debut de Colombia en el Mundial 2026.

Rodrigo Hernández, Cristián Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas contactaron con Eugenio Salinas y Gloria Bejarano, enviados especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, con quienes supieron las últimas novedades del evento.

También supieron de las declaraciones de Fernando Gago en la U de Chile previo al juego con O’Higgins por la Liga de Primera, además de la preparación de Colo Colo y la UC de cara a su debut en la Copa Chile.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 17 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde recordaron al fallecido relator Hans Marwitz.