Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 17 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Carlos Rodrigues

Hoy, miércoles 17 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la primera fecha del grupo K y dos más abrirán la disputa del grupo L.

Grupo K

La programación del Mundial 2026 hoy 17 de junio arrancará a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston, donde Portugal enfrentará a la República Democrática del Congo. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Tras ello, a contar de las 22:00 horas, Colombia debutará enfrentándose a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Grupo L

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, lugar en que Inglaterra se medirá ante Croacia. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Luego, a partir de las 19:00 horas, Ghana jugará ante Panamá en el BMO Field de Toronto, encuentro que se podrá observar por D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.