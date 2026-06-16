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Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 17 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este miércoles contempla cuatro duelos.

Carlos Madariaga

Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 17 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 17 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Carlos Rodrigues

Hoy, miércoles 17 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la primera fecha del grupo K y dos más abrirán la disputa del grupo L.

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Grupo K

La programación del Mundial 2026 hoy 17 de junio arrancará a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston, donde Portugal enfrentará a la República Democrática del Congo. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Tras ello, a contar de las 22:00 horas, Colombia debutará enfrentándose a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Grupo L

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, lugar en que Inglaterra se medirá ante Croacia. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Luego, a partir de las 19:00 horas, Ghana jugará ante Panamá en el BMO Field de Toronto, encuentro que se podrá observar por D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.

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