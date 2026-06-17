Hotel chileno es reconocido como el mejor de Sudamérica y el segundo a nivel mundial: cuál es y dónde queda

Un hotel chileno fue elegido como el mejor de Sudamérica y el segundo a nivel global, en la categoría “All Inclusive”, según el ranking Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de Tripadvisor.

El recinto fue el único representante chileno incluido en el listado, el cual se elaboró a partir de evaluaciones realizadas por millones de viajeros de distintas partes del mundo.

¿Cuál es el hotel y dónde queda?

Se trata del hotel Patagonia Camp , recinto ubicado a las orillas del lago Toro y a pasos del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes.

El hotel chileno escaló desde el puesto 19 al número 2 del mundo en la categoría All Inclusive, donde superó a recintos del Caribe, Europa y África.

“Durante su estancia, podrá disfrutar de una variada gastronomía diaria, vinos y cócteles de calidad, y barra libre. El campamento también ofrece diversas actividades al aire libre, como senderismo, pesca y piragüismo, guiadas por expertos naturalistas”, señaló Mariana Ramírez, gerente general de Patagonia Camp.

Así es el hotel Patagonia Camp

De acuerdo a las reseñas, se destacan las más de 34 mil hectáreas de bosque nativo en donde se encuentra ubicado el recinto, a orillas del lago Toro, con vistas directas al Parque Torres del Paine.

Otro de los aspectos más destacables es la propuesta gastronómica del hotel, el cual prioriza productores regionales y de temporada.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque no viene de ningún jurado ni de personas que no se hayan quedado en el hotel: viene de los propios viajeros que eligieron vivir la Patagonia con nosotros y decidieron contárselo al mundo“, manifestó Mariana Ramírez, gerente general de Patagonia Camp.