Congo venía de perder ante Chile y ahora sorprende a Portugal en el Mundial 2026: Cristiano decepcionó

La selección de Congo dio la sorpresa este miércoles al empatar 1-1 con Portugal en el debut de ambos equipos por el Grupo K del Mundial 2026.

El partido comenzó a favor del conjunto europeo, que se puso rápidamente en ventaja con gol de Joao Neve al minuto 6. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, Yoane Wissa marcó la igualdad para el combinado africano.

Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura de Portugal, fue titular y jugó todo el encuentro, pero no fue determinante. De hecho, no registró ningún remate al arco.

Congo venía de perder 2-1 con Chile en su último amistoso antes del Mundial 2026. Ahora, congoleños y portugueses quedan con un punto cada uno en el Grupo K, a la espera del partido entre Colombia y Uzbekistán, quienes jugarán esta noche.