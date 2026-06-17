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Congo venía de perder ante Chile y ahora sorprende a Portugal en el Mundial 2026: Cristiano decepcionó

El combinado congoleño rescató un valioso empate contra la selección portuguesa por el Grupo K.

Daniel Ramírez

Axel Tuanzebe #4 of Congo DR during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

Axel Tuanzebe #4 of Congo DR during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA

La selección de Congo dio la sorpresa este miércoles al empatar 1-1 con Portugal en el debut de ambos equipos por el Grupo K del Mundial 2026.

El partido comenzó a favor del conjunto europeo, que se puso rápidamente en ventaja con gol de Joao Neve al minuto 6. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, Yoane Wissa marcó la igualdad para el combinado africano.

Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura de Portugal, fue titular y jugó todo el encuentro, pero no fue determinante. De hecho, no registró ningún remate al arco.

Congo venía de perder 2-1 con Chile en su último amistoso antes del Mundial 2026. Ahora, congoleños y portugueses quedan con un punto cada uno en el Grupo K, a la espera del partido entre Colombia y Uzbekistán, quienes jugarán esta noche.

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