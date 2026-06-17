Fin a la fuga: capturan a hombre de 53 años sentenciado por abusar de dos niñas menores de 14 años

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia lograron la detención de un hombre de 53 años que se encontraba prófugo de la justicia. El individuo mantenía una orden de captura pendiente emanada desde el Juzgado de Garantía de Panguipulli, tras haber sido sentenciado por el delito de abuso sexual con contacto corporal a menor de 14 años.

La subcomisaria de la policía civil, Natalia Marchán, confirmó el exitoso procedimiento que puso fin a la fuga del condenado, quien se encontraba inubicable desde el año 2025 para evadir el cumplimiento de su pena.

El caso se remonta a indagatorias desarrolladas por la Brisec durante los años 2020 y 2021, diligencias investigativas que permitieron llevar al sujeto a un juicio oral donde finalmente resultó condenado. Durante el proceso, se logró establecer que el imputado vulneró sexualmente a dos víctimas, las cuales formaban parte de su propio entorno familiar.

Tras su captura en la Región de Los Ríos, el sujeto fue puesto a disposición de Gendarmería de Chile para que comience a cumplir efectivamente la condena dictada por la justicia.