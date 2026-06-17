Gago desestima contactos con dos futbolistas de Boca Juniors para traerlos a la U, pero advierte: “Queremos jugadores con...” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Universidad de Chile intentará sacudirse este jueves de sus últimos malos resultados enfrentándose a O’Higgins en duelo pendiente por la fecha 13 de la Liga de Primera.

En la previa al compromiso, Fernando Gago no perdió el optimismo respecto al futuro del club en caso de imponerse a los rancaguinos.

“Tenemos la posibilidad de terminar en una posición que necesitamos y buscamos. O’Higgins es un equipo trabajado, intenta jugar. Trataremos de corregir errores y potenciar las cosas buenas que hicimos, tener el control del partido y jugar el partido que buscamos”, resaltó el DT azul, destacando la trascendencia del torneo.

“Ellos tienen individualidades muy importantes. Tenemos que llevar el partido donde nosotros creemos que podemos hacer más daño (...) Ganando mañana quedamos terceros con 15 partidos por jugar, queda un montón”, dijo Gago, tranquilo pese al irregular juego del equipo a su mando.

“El fútbol es resultado, nos lo enseñaron desde chicos el competir para ganar. Los procesos llevan tiempo, se tiene una identidad en lo que se pueda generar en partido. Soy convencido de los tiempos, a veces son más positivos y otros no comienzan tan bien. Entiendo que como entrenador siempre vamos a estar cuestionados, es algo normal”, dijo el DT argentino.

“Estoy convencido de lo que pueden rendir, de llevarlos a su máximo potencial y de en cada partido tener los 39 minutos del partido con La Calera, con esa intensidad, concentración y ganas de ir a buscar el juego. La idea es sostenerlo más en el tiempo”, puntualizó Fernando Gago, quien también abordó la chance de sumar refuerzos.

“Va a haber muchas posibilidades de mercado que por ahí no hemos analizado ahora, se va a ir moviendo mucho. Queremos jugadores con personalidad, que sepan que esta camiseta apunta a tener un título, un sentido de pertenencia. Vamos a buscar lo que mejor se necesite para el equipo y potenciar el nivel”, comentó el DT de la U de Chile.

En conferencia de prensa, de hecho, abordó los rumores en torno a que habría contactado a Camilo Rey Domenech y Lucas Janson, jugadores de Boca Juniors, como para traerlos al cuadro azul. “No hablé con ninguno de los dos”, sentenció Gago.