Messi y el positivo debut de Argentina en el Mundial 2026: “Nos costó el primer tiempo, pero lo sacamos adelante” / Anadolu

Lionel Messi fue la figura excluyente de Argentina en su estreno buscando defender el título que lograron en Qatar 2022.

Con el primer triplete de su carrera jugando la Copa del Mundo, la “Pulga” anotó los tres tantos de la victoria ante Argelia en el Mundial 2026.

“Por suerte me encuentro bien, tuvimos la suerte de ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido, nunca es fácil jugarlo”, explicó el jugador del Inter Miami tras el encuentro.

“Nos costó el primer tiempo, pero lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia importante”, enfatizó Messi, valorando el respaldo de los fanáticos que repletaron el estadio en Kansas.

“La gente demuestra que Argentina es una locura, volvimos a llenar el estadio. Le agradezco el esfuerzo que hacen, sea donde sea, siempre están. Que disfruten este momento. Para nosotros, ser locales siempre es una ventaja”, concluyó el trasandino tras encabezar a su país a un positivo estreno en la Copa del Mundo.